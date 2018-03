Magia Dybala al 93' | Lazio ko

Magia di Dybala - la Juve piega la Lazio al 93’ : Importante vittoria in ottica corsa scudetto per la Juve di Massimiliano Allegri che torna dall’Olimpico con un prezioso 1-0 contro la Lazio che permette ai bianconeri di restare in scia del Napoli capolista, ora a +1, impegnato questa sera contro la Roma. ...

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : decide una Magia di Dybala. Molto bene anche Rugani : decide una magia di Paulo Dybala. Un goal da fenomeno dell’argentino regala la vittoria alla Juventus contro la Lazio nel recupero. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono in testa alla classifica. Queste le Pagelle della partita LAZIO Strakosha 6: riceve un solo tiro in porta e deve raccogliere il pallone in porta. Non può davvero nulla contro la giocata di Dybala Luiz Felipe 5: Dybala gli fa il tunnel proprio all’ultimo ...