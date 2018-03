Luigi Di Maio | Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s | ' Altri partiti sciolti

Vittorio Feltri : perché vorrei vedere Luigi Di Maio a Palazzo Chigi? Immaginatevi il terroncello sprovveduto con la Merkel... : Dopodomani finalmente si vota e così non sentiremo più i tromboni della politica che promettono mari, monti, chiare fresche e dolci acque nonché verdi vallate. Tutte balle spacciate come programmi seri allo scopo di raccattare qualche suffragio utile alla conquista di ...

Luigi Di Maio rompe il silenzio sui sondaggi : 'Ne ho letto uno - M5s a un passo dalla vittoria. E sui collegi vi dico che...' : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: 'Mi vedete ...

Chi è Salvatore Giuliano - il prof che Luigi Di Maio vorrebbe ministro dell'Istruzione : Nel 2009 all’Istituto tecnico Ettore Majorana di Brindisi successe un fatto senza precedenti nella scuola italiana. Il dirigente scolastico dell’istituto decise di sperimentare un nuovo metodo per la didattica: i docenti avrebbero scritto i libri di testo, invece che adottarli, e li avrebbero diffusi in formato digitale ai propri studenti. Volta per volta, lezione per lezione. Un progetto di ‘didattica dal basso’ voluto ...

Luigi Di Maio presenta la squadra di governo del Movimento 5 Stelle : I professori per sviluppo, economia e lavoro Ai ministeri economici figure di spicco nell'ambito universitario: Andrea Roventini , professore associato alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, è ...

M5s - Luigi Di Maio presenta la squadra : 'Qualcuno ci ha deriso - ma rideremo noi' : Andrea Roventini, ministro dell'Economia e delle Finanze; Prof. Lorenzo Fioramonti, ministro dello Sviluppo Economico; Dott.ssa Alessandra Pesce, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e ...

Luigi Di Maio è ospite di Myrta Merlino a «L’aria che tira» Diretta video : La squadra dei possibili ministri, il programma e il voto di domenica: questi i temi che il leader del M5s affronta su La7

Matrix : dal backstage al palco - una giornata con Luigi Di Maio : A pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo , i leader politici non perdono occasione per esporre i loro programmi e provare a convincere gli indecisi. Comizi, ospitate in programmi radiofonici e ...

Luigi Di Maio - l'imbarazzante ministro grillino Lorenzo Fioramonti : il suo attacco a Israele : ... o almeno questo emerge dalle posizioni prese fino a oggi da Lorenzo Fioramonti, docente di economia all'università sudafricana di Pretoria e immaginato dai grillini come titolare del dicastero dello ...

Luigi di Maio propone Andrea Roventini come ministro del Tesoro : Andrea Roventini è il ministro del Tesoro del Tesoro proposto dal M5S. Ad annunciarlo è il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, durante la trasmissione Unomattina. "Roventini ha l'età di...