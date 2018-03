Luca Guadagnino tra emozioni e pronostici della vigilia degli Oscar

Luca GUADAGNINO/ Bafta 2018 : “Chiamami col tuo nome” vince per l'adattamento. Il regista pensa al sequel : Il film di LUCA GUADAGNINO “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:56:00 GMT)

Luca Guadagnino/ Bafta 2018 : il regista emozionato prima della vittoria di “Chiamami col tuo nome” : Il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:43:00 GMT)

BAFTA 2018 : il trionfo di «Tre Manifesti». Premiato anche Luca Guadagnino : «Sorridete, sorridete». «Mostrate il premio». «In alto, più in alto». Davanti alle richieste insistenti dei fotografi, Sam Rockwell e Frances McDormand nutrono la stessa insofferenza dei bambini al momento della foto di famiglia. Hanno vinto il BAFTA Awards come miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ma la felicità per il traguardo raggiunto non passa dai sorrisi immortalati dai ...

Bafta 2018 - tutti i premi degli Oscar britannici : c’è anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : In attesa della notte degli Oscar a Londra sono stati consegnati i Bafta. Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a ...

"Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino vince il Bafta come miglior adattamento. A "Tre manifesti" 5 premi : Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome strappa un riconoscimento ai Bafta, in vista degli Oscar. La pellicola, tratta dal romanzo di di Andre Aciman e capitolo finale della trilogia del desiderio del regista siciliano, si è aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior ...

Luca GUADAGNINO/ BAFTA 2018 : “Chiamami col tuo nome” vince per il miglior adattamento di James Ivory : Il film di LUCA GUADAGNINO “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai BAFTA 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:35:00 GMT)

Bafta 2018 - vince Tre Manifesti a Ebbing. Premiato anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : La pellicola del regista italiano si e' aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory.

Chiamami col tuo nome. Realismo - politica e meta-narrazione secondo Luca Guadagnino - Teatro e Critica : Ciò che emerge da questo eclettismo temporale che attraversa come un fil rouge l'intera vicenda, e in parte ne determina le svolte, è un "piccolo mondo antico", un panorama cristallizzato in un'...

Le parole di Obama e il film di Luca Guadagnino. Diritti LGTB - la battaglia continua : Certo, l'Italia non è il Paese più progressista del mondo su questo tema, ma famiglie come quelle del film sono esistite, esistono e esisteranno anche in futuro. Il regista che ha girato questo film ...

CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino (2017) : Arriva nelle sale italiane con il migliore dei biglietti da visita CHIAMAMI col tuo NOME, a un anno dalla presentazione al Sundance Film Festival e alla Berlinale 2017: quattro nomination agli Oscar (compresa quella come miglior film), dopo diversi premi già conquistati negli Usa, per la pellicola di Luca Guadagnino, che consacrano definitivamente il regista di Io sono l'amore come uno dei più importanti autori ...

Recensione : “Chiamami col tuo nome” il capolavoro che fa approdare Luca Guadagnino agli Oscar : In una placida Crema dell’’83, in cui la vita scorre in simbiosi con la natura, la musica, i libri e l’arte, due ragazzi, il diciassettenne italiano Elio e il ventiquattrenne americano Oliver, maturano tra loro un’amicizia che ben presto si trasformerà in un amore appassionato e travolgente, capace di trasportare il telespettatore in un mondo a parte, quello ricreato con magistrale abilità dal regista italiano Luca Guadagnino. Ispirata al ...

Luca Guadagnino 'Quel profilo Twitter non è mio' : Qualche dubbio doveva venire: manca la famosa spunta blu e il nome a leggere bene è storpiato @guadagnigno. Eppure tanti ci sono cascati, anche colleghi come Anna Foglietta o Tiziano Ferro che hanno ...

Luca Guadagnino 'Quel profilo Twitter non è mio' - People - Spettacoli : - Luca Guadagnino , @guadagnigno, 29 gennaio 2018 Non è certo il primo caso di account fake nel mondo dello spettacolo: Carlo Verdone aveva più volte messo in guardia da profili falsi a suo nome su ...

Chiamami col tuo nome - di Luca Guadagnino : Rispetto al romanzo di Aciman, l'ambientazione dalla ligure Bordighera viene spostata in Lombardia, e l'anno non è più il 1988 del romanzo, ma 1983 segnato dalla politica di Craxi. I bei paesaggi ...