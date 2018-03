Luca Argentero Di che storia sarà testimone? Da sex symbol a imprenditore C’è Posta per

C'è posta per te/ Le storie : anticipazioni e ospiti 3 marzo. Emma Marrone e Luca Argentero da Maria De Filippi : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:10:00 GMT)

Emma e Luca Argentero a C’è Posta per Te : Domani, sabato 03 marzo, settimo e imperdibile appuntamento con il people show di Maria De Filippi “C’è Posta per Te”, come sempre alle 21.10 su Canale 5! Ospiti della puntata Luca Argentero ed Emma Marrone, protagonisti di due bellissime sorprese per due bellissime ed emozionanti storie del nuovo appuntamento con “C’è Posta per Te”. Chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari, l’attore e la cantante svestono i loro panni ...

Grande Fratello : Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? Nadia Toffa alla conduzione : Grande Fratello Nip: Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? E alla conduzione spunta il nome di una beniamina del pubblico che lo scorso due dicembre ha avuto un grave malore per fortuna risolto in bene: Nadia Toffa. Grande Fratello Nip: chi lo condurrà? Spunta il nome di Nadia Toffa E’ ancora mistero su chi sarà al timone del reality show Grande Fratello Nip, ovvero quello fatto da persone comuni che è arrivato alla 15esima ...

Grande Fratello - arrivano i super opinionisti : Cristina Plevani e Luca Argentero : La Plevani è tornata ultimamente agli onori della cronaca in quanto dalle luci della ribalta è passata a fare la cassiera in un supermercato. Ma lei ribatte: 'Sono felice!'…'. READY TO GO #...

Sanremo 2018 / Anticipazioni : domani la conferenza stampa - Pierfrancesco Favino e Luca Argentero sul palco? : Sanremo 2018, Anticipazioni e news verso il Festival della musica italiana: ecco tutti i Big in gara e le Nuove proposte, data d'inizio e probabili conduttori al fianco di Baglioni.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Cristina Marino : "Luca Argentero è il mio guru e il mio punto di riferimento" : Conosciutisi sul set del film Vacanze Ai Caraibi nel 2015, Luca Argentero e Cristina Marino da quel momento sono ormai inseparabili. L’attrice, intervistata da Vanity Fair, ha parlato dei suoi progetti...