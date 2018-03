Logopedia | comunicazione aumentativa alternativa | un “superlinguaggio” in aiuto di

meteoweb.eu

: Logopedia e l'importanza della Comunicazione Alternativa (Veb) - infoitsalute : Logopedia e l'importanza della Comunicazione Alternativa (Veb) - elibarletta : RT @BEDISABILIABILI: Il 6 Marzo è la Giornata europea della logopedia, dedicata alla comunicazione aumentativa (y) ce lo segnala il nostro… - BEDISABILIABILI : Il 6 Marzo è la Giornata europea della logopedia, dedicata alla comunicazione aumentativa (y) ce lo segnala il nost… -

(Di sabato 3 marzo 2018) La ‘‘ (Caa) è una sorta di ‘superlinguaggio‘ che consente a chi, per vari motivi, è impossibilitato, a parlare e comunicare con la realtà circostante. Si tratta di una condizione patologica che riguarda l’1,3% della popolazione, quindi circa 800 mila persone in Italia. La Caa può aiutare bambini e adulti che hanno una disabilità congenita (ad es. paralisi cerebrale, disabilità intellettiva, disturbo dello spettro autistico) oppure una disabilità acquisita (es. ictus, trauma cranico) oppure un disturbo degenerativo (ad esempio, malattie del motoneurone, morbo di Parkinson) o una difficoltà temporanea (es. sindrome di Guillain- Barré). Chiunque abbia una disabilità che colpisce gravemente la, non solo nella produzione ma anche nella comprensione, è candidato alla Caa. Alla Caa è dedicata la Giornata europea ...