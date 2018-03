Lo spot della Coop | Antifascista e di tutti

Lo spot pro M5s della Appendino scalda il finale della campagna elettorale : Nel Movimento 5 Stelle dicono che doveva rimanere circoscritto ad attivisti e militanti, anche se il montaggio, la regia sapiente e lo slogan finale lasciano pensare a un messaggio elettorale vero, ...

ELEZIONI E MEDIA/ Sondaggi - spot e presenze tv : le nuove stranezze della campagna elettorale : Per le ELEZIONI 2018 non mancano i Sondaggi clandestini, ma la comunicazione dei partiti è cambiata non poco rispetto al passato, con scelte particolari. Ce ne parla YODA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:03:00 GMT)ELEZIONI TRUCCATE?/ Fake news e social, così il voto italiano può essere pilotato, di A. CurioniPAR CONDICIO/ MEDIAset, Mentana e quelle violazioni che valgono il voto di giovani e indecisi, di Yoda

Aurigemma (FI) : I treni della Roma-Lido spot elettorale : Acquisto treni Roma-Lido come lo sconto dei pedaggi A24 ? Roma – Il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma, ha rilasciato alcune... L'articolo Aurigemma (FI): I treni della Roma-Lido spot elettorale su Roma Daily News.

Il Mibact lancia il Portale della Canzone Italiana - in alleanza con spotify - : Si ricorda che Spotify è un servizio musicale che offre lo " streaming on demand " di una selezione di brani di varie case discografiche, " major " ed etichette indipendenti: gli abbonati, a livello ...

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : polemiche per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...

'Pazza bipolare e dispotica' - lettere anonime contro Eleonora Abbagnato. L'incubo della ballerina : 'Pazza bipolare e dispotica', lettere anonime contro Eleonora Abbagnato . L'incubo della ballerina 'Ciò che succede al corpo di ballo del Teatro dell'Opera è al di là dell'immaginabile': è quello che ...

Basket - Gianni Petrucci : “Dobbiamo tutelare gli italiani. Lo spot della Lega? Una st….ta” : Il tema sull’eccessivo numero di stranieri nel campionato italiano di Basket è sempre molto dibattuto ed il confronto tra il presidente della Fip Gianni Petrucci e la Lega rappresentante i club sempre molto acceso. Intervistato da Repubblica, n.1 della pallacanestro italiana ha precisato la sua posizione a riguardo e quali dovrebbero essere i correttivi da apportare nel sistema italico del palla a spicchi. “Premessa. Noi e la Lega ...

Sisma - gli spot della Regione : quando la solidarietà si scontra con la realtà delle delibere : ... pubbliche torture in patiboli, allestiti in fretta e furia dalla Protezione civile, per i terremotati che hanno, con grave e inescusabile colpa, cagionato siffatti inenarrabili supplizi all'economia ...

Modica - successo per gli spot della raccolta differenziata : Presentati stamattina nell'auditorium Floridia a Modica i cinque cortometraggi realizzati per promuovere la raccolta differenziata in città.

Aspetti un bambino? Il prezzo della culla è scontato e il test te lo fa Ikea : lo spot che fa discutere : L’agenzia svedese Åkestam Holst ha lanciato per Ikea una nuova campagna promozionale rivolta alle future mamme destinata a far discutere. Sul magazine femminile Amelia, come segnalato da Adweek, compare la pubblicità di una culla con una stringa che funziona come un test di gravidanza L'articolo Aspetti un bambino? Il prezzo della culla è scontato e il test te lo fa Ikea: lo spot che fa discutere proviene da Il Fatto Quotidiano.

Atlanta - lo spot della seconda stagione con Donald Glover : Sono state diffuse in questi giorni le prime immagine relative alla seconda stagione di Atlanta, la serie Fx creata, scritta e interpretata da Donald Glover. Artista decisamente poliedrico, Glover è attore, autore, regista, produttore e perfino rapper, ruolo che svolge con lo pseudonimo di Childish Gambino e che gli è valso parecchie nomination ai Grammy. Per quanto riguarda la sua carriera d’attore l’abbiamo visto in Magic Mike ...

I Sibillini dimenticati (cvd) Lo spot della Regione senza la montagna : ... approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/12/17, sono stati individuati una serie di interventi urgenti volti al rilancio dell'economia e del comparto del turismo sul territorio regionale"...