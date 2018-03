Lo sai che

Pozzo di San Patrizio al saint Patrick's Day. Il perchè di questa tradizione nell'incontro al Modo : Per tutti gli altri, il concerto sarà godibile in streaming , prossimamente saranno comunicati gli indirizzi, . A seguire, lo spettacolo del Global Greening che accenderà di verde il Pozzo orvietano ...

DIRETTA / Test Motogp 2018 Losail streaming video e tv : Lorenzo e Rossi - che spettacolo! Classifica tempi : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video, Classifica e tempi della prima giornata di prove a Losail, circuito del Qatar dove tra poco avrà inizio il pRossimo campionato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...

Chi è l'italiana che guida Yves saint Laurent. Senza parlare francese : Non si trucca, a malapena si prende la briga di domare una imponente massa di ricci (e si vede), eppure guida uno dei colossi della moda internazionale e gli fa macinare miliardi. Francesca Bellettini è italiana (di Cesena, per la precisione) e non parla francese. Ma Yves Saint Laurent le ha messo in mano una casa di moda che, dopo l'abbandono improvviso del direttore artistico Hedi Simane, sembrava diretta a ...

“sai quanto mi pagano? Stai zitta…”. Isola - le naufraghe spifferano i compensi. Prima litigano - poi svelano la ‘faccenda soldi’. Imbarazzo della redazione - che corre ai ripari : caos totale : Puntata ricca quella andata in onda martedì 27 febbraio dall'”Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha visto avvicendarsi diverse ‘situazioni’ che hanno scaldato la serata. Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi finora tornati a casa, Filippo, Cecilia e Nadia: con un televoto in positivo saranno ripescati in due. Si ...

"Prof che auguri la morte ai poliziotti come mio padre. Non sai cosa voglia dire vivere con la paura che accada davvero" : "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", questo è stato il grido di una professoressa contro la Polizia durante il corteo antifascista organizzato a Torino la scorsa settimana in opposizione all'iniziativa elettorale di Casapound. L'accaduto ha suscitato molti malpancismi, tra cui quello di Matteo Renzi. Il segretario PD, vedendo il video che immortalava l'insegnante nel pieno del suo sfogo durante la trasmissione Matrix, ha scelto di ...

Usain Bolt giocherà a calcio... ma per una partita con l'Unicef : Il suo annuncio aveva stupito tutti, facendo speculare sulla possibilità che il velocista Usain Bolt avesse deciso di cambiare tutto e darsi al calcio. "Ho firmato per una squadra", aveva annunciato sui suoi canaeli social, chiedendo ai fan di avere un po' di pazienza e assicurando che questa mattina avrebbero scoperto di che cosa si trattava.Una risposta è arrivata e non è probabilmente quella che ci si aspettava. Bolt ...

La trovata di Usain Bolt : «Ecco in che squadra giocherò a calcio…» : Scherzava, ma anche no. Usain Bolt non giocherà a calcio in un club di professionisti, come aveva lasciato immaginare il tweet dell’altro giorno in cui prometteva di svelare il club per cui aveva firmato. Dal Manchester Utd – la sua squadra del cuore – alla squadra sudafricana del Mamelodi Sundowns, con cui ultimamente si era pure allenato; ci si era tutti sbizzarriti sulla second-life del più grande sprinter di tutti i tempi. Invece ...

Cipro - dopo il blocco e le minacce turche Eni rinuncia : la nave saipem 1200 cambia rotta e si dirige in Marocco : Eni rinuncia: la Saipem 12000 cambia rotta. Lascia le acque di Cipro e si dirige verso il Marocco. Ha vinto la Turchia, la cui marina militare due settimane fa ha bloccato l’imbarcazione noleggiata dal cane a sei zampe al largo della costa sudorientale di Cipro, a circa 50 km dall’area designata per le sue perforazioni su licenza di Nicosia. La piattaforma sta per lasciare le acque del Mediterraneo orientale, diretta in Marocco per altre ...

Vivo per miracolo - masso precipita da 30 metri sulla carreggiata. Il video che Tsai non smetterà di guardare : Autostrada Hualian, Taiwan, il signor Tsai sta tornando a casa a Taipei dopo aver trascorso la giornata con gli amici, quando un masso staccatosi dalla parete rocciosa precipita sulla carreggiata sfiorandolo per un soffio. Lo stesso Tsai ammette di aver rallentato un istante prima perché il camion di fronte a lui stava perdendo del pietrisco, questa fortunata coincidenza gli ha salvato la vita. Il video ha allarmato le autorità autostradali che, ...

Formula 1 - Hulkenberg e sainz : tutto quello che c'è da sapere sui piloti Renault : Lo sport, oltre la F1, lo vede talvolta sulle piste da sci o in piscina. Amante del calcio, come dimostrano molti post su Instagram e qualche palleggio fatto anche davanti ai box del Mondiale. Il ...

Dua Lipa : 10 cose che (forse) non sai su di lei : Nel giro di pochissimo tempo Dua Lipa è diventata una delle pop star più conosciute e amate al mondo. Merito della sua bravura nello scrivere canzoni, della sua capacità di dominare il palco e del giusto mix di bellezza e simpatia. via GIPHY Nel video qui sotto abbiamo raccolto 10 curiosità su Dua che te la faranno amare ancora di più. [arc id=”03d97bcd-e44c-415d-89ef-70ecf9a20000″] I video di Dua Lipa li trovi in onda su MTV Music, ...

Minestrone : 10 cose che non sai (e perché portarlo in tavola) : È un evergreen delle serate invernali: speziato, light o reso più ricco dall’aggiunta di pasta, riso o altri cereali, fresco o surgelato, il Minestrone si adatta alle esigenze di ogni consumatore e fa parte della tradizione gastronomica di ogni regione d’Italia. Ma da dove arriva questo piatto? E cosa abbinare per sperimentare ricette più fantasiose? Un approfondimento a cura di www.dolcementeverde.it – spazio online che Findus, azienda leader ...