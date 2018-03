“Lo farò per lui” | Raoul Bova lo annuncia e poi piange in diretta Che commozione per

caffeinamagazine

(Di sabato 3 marzo 2018)si è commosso durante la sua ultima a Verissimo. Mentre parlava del padre Giuseppe, morto a gennaio, l’attore non è riuscito a tenere le lacrime: “Con mio papà – racconta l’attore – parlavo sempre di voler tornare a nuotare perché c’è una categoria, quando cresci, che si chiama master e ci sono tanti ex nuotatori che nuotano, fanno i tempi, le staffette, i record. A papà, siccome avevo ripreso gli allenamenti di nuoto, avevo detto ‘mi piacerebbe vincere un titolo’. E lui mi disse ‘quando sei pronto dimmelo ché ti vengo a vedere’. Questa cosa qua è rimasta un po’ in sospeso… purtroppo. Secondo me lui è ancora con me. Io so che lui mi vedrà e questa gara la vedrà, la vorrei fare, vorrei fare una staffetta. C’è Filippo Magnini che ha smesso da poco, ho lanciato l’idea di questo sogno per il mio papà e lui l’ha accolta. Mi hanno chiamato anche Massimiliano Rosolino e ...