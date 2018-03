LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : sabato 3 marzo. Italia in finale con la staffetta - attesa per Donato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, sabato 3 marzo, è in programma la terza giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano dieci titoli. Si inizia con il triplo femminile ed il peso maschile, poi sarà la volta del salto con l’asta e del triplo maschili. Da non perdere, tra le altre, le finali dei 60 hs femminili e dei 60 piani maschili. OASport vi propone ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : assegnati i primi titoli iridati. Nel salto in alto femminile ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. Conclusa la cerimonia di apertura - al via il salto in alto : ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. Conclusa la cerimonia di apertura - al via il salto in alto! Alessia Trost supera 1.93 al secondo tentativo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra Alessia Trost, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Atletica - Campionati italiani 2018 oggi - domenica 18 febbraio - : programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta LIVE : L'evento sarà trasmesso in Diretta streaming sulla piattaforma federale. domenica 18 febbraio: 10.00 60m " Batterie , femminile, 10.20 60m " Batterie , maschile, 11.15 60m " Semifinali , ...