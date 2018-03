L' Italia a un bivio | flat tax al 23% più vantaggiosa per i redditi bassi

ilgiornale

(Di sabato 3 marzo 2018) Roma - Domani l'ha la possibilità di cambiare una volta e per sempre un sistema fiscale rapace che mette in difficoltà famiglie e imprese. Alle prime chiede molto spesso il 40% di quanto guadagnato ogni anno, delle seconde invece rappresenta il socio occulto che preleva forzosamente i due terzi del fatturato. Il centrodestra ha messo in campo una proposta rivoluzionaria: latax, cioè l'aliquota unica suinella misura del 23% con una no tax area, cioè una soglia di esenzione da ogni imposta fino a 12mila euro annui.Il punto fondamentale, al di là del progetto innovativo, è che non si tratta di una proposta estemporanea presentata per conquistare simpatie e dunque voti, ma di un impegno concreto e realizzabile. I quattro leader del centrodestra - Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto - sono tutti concordi su questa priorità e, ...