L'incubo di un rebus irrisolvibile : la maggioranza di interdizione : L e voci del Palazzo, quelle bene informate, hanno fatto sapere che anche il presidente emerito, Giorgio Napolitano, proprio lui, che pure nella carriera non ha mai mancato di tirare da una parte o dall'altra la Costituzione, è rimasto «sorpreso», per usare un eufemismo istituzionale, per l'atteggiamento del presidente Sergio Mattarella sulla lista dei ministri che i grillini hanno presentato prima del voto. Anche ...