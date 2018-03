Ligue 1 | Psg ok con il Troyes | esordio per il figlio di Weah

Diretta/ Troyes Psg (risultato finale 0-2) streaming video e tv : ora testa alla Champions! (Ligue 1) : Diretta Troyes Psg: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento in Ligue 1 per la squadra di Emery che guarda già alla sfida di Champions League con il Real Madrid.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:51:00 GMT)

PSG-Olympique Marsiglia 3-0 - giornata 27 Ligue 1 [VIDEO HIGHLIGHTS] : A rovinare la festa della capolista l'infortunio di Neymar. Il brasiliano rischia di saltare il match di Champions League contro il Real Madrid. L'articolo PSG-Olympique Marsiglia 3-0, giornata 27 Ligue 1 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ligue 1 - il Psg vola : 3-0 al Marsiglia : PARIGI - In attesa che anche la matematica si arrenda e consegni la Ligue 1 a Neymar e compagni, il Psg rifila un netto 3-0 al Marsiglia in uno dei classici più sentiti e attesi del campionato ...

Ligue 1 - PSG-Strasburgo 5-2 - gli highlights della gara [VIDEO] : Dopo il beffardo 3-1 incassato al Bernabeu nell'andata degli ottavi di Champions League, il Psg travolge in casa per 5-2 lo Strasburgo L'articolo Ligue 1, PSG-Strasburgo 5-2, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PSG Strasburgo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - risultato live (Ligue 1) : PSG Strasburgo, Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Ligue 1). Dalle ore 17:00 di questa sera, di scena la gara delle stelle parigine(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:48:00 GMT)

Ligue1 : Psg polemico. Emery : 'Vorrei arbitro casalingo anche a Parigi' : I miei hanno fatto bene contro la migliore squadra del mondo, e dopo aver rivisto la partita sono convinto che ci qualificheremo". Nell'ultimo turno il Monaco ha guadagnato punti su tutte le ...

Ligue1 : basta Neymar - Psg vola a +13 : ROMA, 10 FEB - Una prodezza di Neymar al 23' del secondo tempo basta e avanza al Psg per vincere in casa del Tolosa e, soprattutto, per incrementare il vantaggio in classifica: ora i parigini sono a ...

