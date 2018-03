Le paure del Pd in fuga da Roma | nessun comizio nelle piazze rosse

Il Papa ai giovani : l’ossessione dei ‘mi piace’ è una delle tante paure : Papa FRANCESCO: OGGI TANTI giovani CERCANO DI ADEGUARSI A STANDARD ARTIFICIOSI E IRRANGIUNGIBILI Roma – Papa Francesco si immedesima nelle “paure” dei giovani. Lo fa nel... L'articolo Il Papa ai giovani: l’ossessione dei ‘mi piace’ è una delle tante paure su Roma Daily News.

Indagato De Luca jr. In attesa del video di Fanpage paure e tensioni nel Pd campano. E sabato Renzi va a Napoli - di P. Salvatori - : Ma l'intera vicenda potrebbe avere ripercussioni di natura politica anche sul fratello Piero, già sotto indagine per bancarotta fraudolenta. Perché i sondaggi sul collegio uninominale salernitano in ...

Indagato De Luca jr. In attesa del video di Fanpage paure e tensioni nel Pd campano. E sabato Renzi va a Napoli : La paura. Vincenzo De Luca mostra la faccia dura. Un ruolo in cui si trova bene. Bolla tutto come "sceneggiature impensabili", liquida la questione come "effervescenze". Lo stesso schema che utilizzò allorché, alla vigilia delle elezioni regionali, fu investito dalla questione degli "impresentabili", che cavalcò al punto tale da uscirne rafforzato. E ci risiamo. Nuova vigilia elettorale, nuova bufera sul governatore e i suoi ...

Minniti e i ritardi della sinistra : 'Perde chi non capisce le paure' : Macerata ha paura, dopo quello che è successo. E la paura di Macerata, è una paura che riguarda tutti. Ed è geopoliticamente trasversale. Perfino nelle feste dell'Unità e nei ritrovi della sinistra ...

Audio e testo del nuovo singolo Una Chiave di Caparezza - un colloquio con sé stesso contro l’insicurezza e le paure : Una Chiave di Caparezza è il nuovo singolo estratto dall'album Prisoner 709 già certificato disco di platino. Si tratta del secondo singolo tratto dal nuovo album dopo il successo di Ti fa stare bene, e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 12 gennaio. Il nuovo singolo Una Chiave di Caparezza è il brano maggiormente introspettivo dell'album, in cui il rapper dà sfogo ad un flusso di coscienza, per trasmettere ad un sé stesso ...

Magri e il genio di Trump : 'Ha intercettato paure e bisogno di parte dell'elettorato' : Alcuni risultati non dipendono da lui, altri sono visti con preoccupazione dal resto del mondo. Ma erano alcuni pilastri importanti del suo programma, ciò che i suoi elettori si aspettavano da lui. ...

Papa Francesco : "I migranti sono delle persone - basta alimentare paure" : "Si parla molto di migranti , talvolta solo per suscitare paure ancestrali". Lo ha detto Papa Francesco , ricordando che "le migrazioni sono sempre esistite". Non bisogna dimenticare, ha aggiunto, che ...

Gentiloni alla Festa del Tricolore : non disperdere risultati ottenuti e investire su nostra identità senza paure : 'L'appeal dell'Italia che altri nel mondo ci riconoscono e ci invidiano deve essere il nostro elemento d'orgoglio. Non possiamo essere italiani riluttanti, non è modo aperto per affrontare le sfide ...