Le informazioni della Marina per la sicurezza dello shipping

Facebook ha in mano informazioni sensibili sul 40% della popolazione europea : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) La primavera di Facebook in Europa continua a preannunciarsi sempre più calda. I ritocchi che il social network dovrà approntare prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo per protezione dei dati (25 maggio) non accennano a diminuire e mentre una corte belga si è già pronunciata, ora una ricerca spagnola mette altra carne al fuoco. Uno studio dell’Università Carlos III di Madrid quantifica la ...

Presto - informazioni più dettagliate per utilizzare l’emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z[AGGX1 RILASCIATO] : La scena hacking PS4 continua la sua marcia verso il successo,ancora una volta dallo sviluppatore flat_z.Dopo aver rilasciato informazioni e documentazioni utili per poter avviare pkg personalizzati,questa volta tocca all’emulatore PS2 interno della PS4.Come, non sapete che c’e’ un emulatore PS2 interno alla vostra PS4?Certo e funziona abbastanza bene,lo conferma lo stesso flat_z che appena rilasciato delle immagini sul ...

Presto - informazioni più dettagliate per utilizzare l’emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z : La scena hacking PS4 continua la sua marcia verso il successo,ancora una volta dallo sviluppatore flat_z.Dopo aver rilasciato informazioni e documentazioni utili per poter avviare pkg personalizzati,questa volta tocca all’emulatore PS2 interno della PS4.Come, non sapete che c’e’ un emulatore PS2 interno alla vostra PS4?Certo e funziona abbastanza bene,lo conferma lo stesso flat_z che appena rilasciato delle immagini sul ...