Le donne amano la montagna Sono oltre 113mila le socie CAI

GEMMA E GIORGIO/ Uomini e donne - per Tina Cipollari si amano ma per Maria De Filippi... : Sarà Tina Cipollari a chiudere la puntata di oggi del trono over di Uomini e donne sancendo l'unione, solo ideale, di GIORGIO Manetti e GEMMA Galgani che balleranno insieme ancora una volta(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:46:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne registrazione trono Over 6 dicembre 2017 : Giorgio e Gemma si amano ancora! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 6 dicembre 2017: Anna chiude l’amicizia con Giorgio! Gemma esce dallo studio inseguita da Manetti… Anticipazioni Uomini e Donne: Anna, delusa, interrompe l’amicizia con Giorgio! Per Tina, il “Gabbiano” e la torinese si amano ancora! Un piacevole ritorno in studio… Su quali colpi di scena, battibecchi e nuove storie si baseranno le nuove puntate dei senior? ...