Lazio | la Nord vicina alla squadra | ' Non sarà un calcio di rigore a sovvertire il nostro

Romagnoli - l'eroe rossonero che ha eliminato la sua Lazio. E quell'esultanza trattenuta sotto la Nord : Il difensore del Milan ha dichiarato il tifo per i biancocelesti. E la semifinale l'ha decisa proprio un suo rigore sotto la Curva

Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circoLazione dei treni : Imbiancate Torino, Milano, Genova e Bologna. Chiusa l'autostrada A1 tra Arezzo e Chiusi. Italo ha cancellato 12 collegamenti. trenitalia garantisce l’80% delle...

Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circoLazione dei treni : Ancora una notte di difficile sul fronte meteo nel Nord Italia. A Torino e Milano ha nevicato nella notte ma non sono registrate emergenze. Anche Bologna e Genova all'alba si sono tinte di bianco. ...

Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circoLazione dei treni : Imbiancate Torino, Milano, Genova e Bologna. Italo ha cancellato 12 collegamenti. trenitalia garantisce l’80% delle frecce. Più problematico il traffico sulle...

Nevicate al Nord ma nessuno emergenza. Ridotta la circoLazione dei treni : Imbiancate Torino, Milano, Genova e Bologna. Italo ha cancellato 12 collegamenti. trenitalia garantisce l’80% delle frecce. Più problematico il traffico sulle...

Legacoop Lazio Nord : i servizi sociali come strumento di benessere per la comunità : L'impresa sociale ed in modo particolare quella cooperativa è trasversale ed attiva in tutti i settori inoltre le imprese sociali sono un volano per tutta l'economia. In provincia sono molte le ...

Ladri ancora in azione a nord di Perugia - popoLazione in allarme : di Marcello Migliosi Ieri sera, attorno alle 21.30, Ladri ancora in azione nella zona nord di Perugia. Per l'esattezza, siamo ancora a Solfagnano Parlesca . Sì, proprio dove, in una officina ...

MILANO - DERAGLIATO TRENO A PIOLTELLO/ Trenord - incidente : ripartita la circoLazione : MILANO, TRENO DERAGLIATO a PIOLTELLO: all'indomani dall'incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo, le ipotesi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:34:00 GMT)

Treno deragliato a Pioltello/ Incidente Trenord : si indaga per disastro colposo - ripresa la circoLazione : Treno deragliato a Pioltello: all'indomani dall'Incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Maltempo - da nord a sud è allerta vento : bloccati collegamenti via mare - rallenta la circoLazione ferroviaria : L’Italia è unita dal Maltempo. Procedendo da nord a sud è il vento la principale preoccupazione di queste ore. In Valle d’Aosta sono stati chiusi molti impianti sciistici a causa del vento che rischia di trasformarsi in un pericolo per i turisti. Impianti fermi a Cervinia e Valtournenche. A La Thuile sono operativi gli impianti della parte basa e a Courmayeur si scia solo a Dolonne e Chiecco. I vigili del fuoco sono dovuti ...

Italia nella morsa del freddo : pioggia e valanghe al Nord - allerta anche in Toscana - Lazio e Abruzzo : Un’ampia circoLazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. ...

Italia nella morsa del freddo : pioggia e neve al Nord - allerta anche in Toscana - Lazio e Abruzzo : Un’ampia circoLazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. ...

Corea del Nord - incredibile riveLazione sull'amministrazione Trump Video : A dimostrazione che le versioni ufficiali fornite dai governi agli organi di stampa, spesso e volentieri, espongano solo una parte della verita', ci sarebbe un autentico scoop della stampa sudCoreana e giapponese relativo alla crisi Coreana. Il canale di comunicazione tra le due Coree riattivato in questi giorni [Video] non sarebbe l'unica apertura diplomatica della #Corea del Nord con il resto del mondo. Il mese scorso, infatti, ci sarebbe ...

Smog - nel Nord scattano le limitazioni alla circoLazione delle auto : Polveri sottili oltre i 50 microgrammi al metro cubo in diverse città della Pianura Padana. Da Santo Stefano stop alle auto diesel fino agli Euro 4 a Milano, Bergamo, Pavia e Venezia tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, mentre nelle case il riscaldamento non potrà oltrepassare i 19 gradi.