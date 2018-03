Lazio-Juventus 0-1 | Dybala gol al 93'

Serie A - 27^ giornata : Lazio-Juventus 0-1 : Dybala risolve al 93' - bianconeri a un punto dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 1-0 nell’anticipo della 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. A decidere la partita è stato Dybala con un gol in pieno recupero: al 93′ l’estroso bianconero ha saltato Luiz Felipe con un tunnel, poi ha vinto il duello con Parolo e ha piazzato un micidiale diagonale sinistro che ha beffato Strakosha. I ragazzi di Max Allegri espugnano l’Olimpico all’ultimo assalto e si ...

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : decide una magia di Dybala. Molto bene anche Rugani : decide una magia di Paulo Dybala. Un goal da fenomeno dell’argentino regala la vittoria alla Juventus contro la Lazio nel recupero. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono in testa alla classifica. Queste le Pagelle della partita LAZIO Strakosha 6: riceve un solo tiro in porta e deve raccogliere il pallone in porta. Non può davvero nulla contro la giocata di Dybala Luiz Felipe 5: Dybala gli fa il tunnel proprio all’ultimo ...

Serie A - anticipo Lazio-Juventus 0-1 : 19.59 All'ultimo respiro, dopo una partita con pochissime emozioni, la Juve espugna l'Olimpico con un guizzo di Dybala e si porta a -1 dal Napoli. Non bello il 1° tempo, molto tattico e abbastanza falloso. Una palla-gol per bianconeri (9'), sprecata da Mandzukic che manda alto di testa da pochi passi. La Lazio ci prova con la capocciata di Milinkovic (20') e il destro di Immobile (23'):Buffon dice no.Ripresa bloccatissima fino a 30" dalla ...

