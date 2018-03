Lazio-Juve | parla Dybala | “partita da 0-0 | ma poi…”

calcioweb.eu

: Il prepartita di #LazioJuve? ?? È su @jtv212 ?? canale 212 di Sky: appuntamento a partire dalle 16 ? con #JMatchTime… - juventusfc : Il prepartita di #LazioJuve? ?? È su @jtv212 ?? canale 212 di Sky: appuntamento a partire dalle 16 ? con #JMatchTime… - RobertoBurioni : Sempre avanti Lazio, più in alto ancora volerà. Complimenti alla Juve. - juventusfc : Qui Formello: la vigilia della @OfficialSSLazio ?? -

(Di sabato 3 marzo 2018) Paulo, dopo aver messo a segno il gol della vittoria per la suantus contro la, si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare quanto fatto. “Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese bene per 90’. Se finiva 0-0 nessuno poteva dire niente. Oggi non sapevo di dover giocare 90’, era la prima che giocavo da titolare sapendo anche che martedì abbiamo una gara importante. Per fortuna stavo bene e ho potuto fare gol all’ultimo minuto. Se basta questaper vincere a Londra? Penso di no, dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo non siamo stati al massimo, per fortuna alla fine abbiamo vinto”.sincero, una gara non bella, da 0-0, ma la sua perla però ha sparigliato le carte. L'articolo: ...