Lazio | Inzaghi ' Risultato spietato | ma dobbiamo ripartire subito'

Lazio - così è una beffa ma per Inzaghi nuove importanti indicazioni : così è una beffa. Sconfitta che fa male per la Lazio nella 27^ giornata del campionato di Serie A, partita brutta contro la Juventus e pareggio che era sicuramente il risultato più giusto per quanto visto in campo. In pieno recupero la rete di Dybala, magia della ‘Joya’ che regala tre punti preziosi per i bianconeri. La Lazio aveva accarezzato la possibilità di uscire dall’Olimpico con un pareggio, risultato importante per la ...

Lazio-Juve - la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var! FOTO] : Lazio-Juve, la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var. Gaia Lucariello, ha espresso il proprio parere sulla decisione del direttore di gara Banti di non comminare il rigore in favore della Lazio per atterramento di Lucas Leiva da parte di Benatia. La Lucariello fa riferimento al mancato intervento del Var, una decisione che di certo farà molto discutere dato che ha pesato in maniera enorme sulla gara. Sul punteggio di 0-0 il penalty ...

Lazio-Juve - tutto il rammarico di Inzaghi nel post-gara : “Dispiace perdere così, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto sul campo. Il calcio è fatto di episodi ed è spietato, ora dovremo essere bravi a ripartire dopo queste delusioni”. Simone Inzaghi molto rammaricato dopo la sconfitta all’ultimo minuto della sua Lazio contro la Juventus. Un guizzo di Dybala ha deciso l’incontro, ma certamente l’X sarebbe stato il risultato più giusto. “Dirò ai ...

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi inserisce Caicedo ?per Immobile : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e...

Lazio-Juventus - le formazioni ufficiali. Inzaghi sceglie Luiz Felipe e Lulic a destra - Mandzukic titolare : Squalificati : / Indisponibili : 2 De Sciglio, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado, 9 Higuain ARBITRO: Luca Banti Assistenti: Costanzo " Vuoto IV Uomo: Damato V.A.R.: Irrati A.V.A.R.: Peretti LA CRONACA a ...

Lazio - Inzaghi : "Domani servirà la gara perfetta. La Juve arriva al momento giusto" : Perdere senza esser mai stati battuti. L'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata solo ai rigori contro il Milan, brucia ancora. Inzaghi però è già concentrato sul campionato. Domani a Roma arriva la ...

Lazio-Juventus - la conferenza stampa di Simone Inzaghi LIVE : Dimenticare la Coppa Italia e trovare subito il riscatto: questo è l'obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi, eliminata mercoledì ai rigori dal Milan e ora subito chiamata a riconfermarsi in ...

Lazio - Inzaghi chiede uno sforzo ai fedelissimi : ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson : L'amarezza per la sconfitta ai rigori col Milan è ancora viva, ma c'è la Juventus dietro l'angolo e un terzo posto da proteggere. Inzaghi è deluso come tutti, ma ha già archiviato la semifinale di ...

Lazio - Tare : 'de Vrij - Milinkovic - Buffon - futuro di Inzaghi : tutti i retroscena' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...

Lazio - Inzaghi : 'Nelle due partite meritavamo noi. Ora testa alla Juve' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale persa dai suoi ai rigori contro il Milan . meritavamo NOI - 'Il Milan ha fatto due ottime gare. P robabilmente nell'arco delle due partite avremmo meritato noi di ...