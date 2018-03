Lazio | Inzaghi | ' Non abbiamo demeritato | ripartire subito'

Lazio -Juve - la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var! FOTO] : Lazio-Juve , la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var. Gaia Lucariello, ha espresso il proprio parere sulla decisione del direttore di gara Banti di non comminare il rigore in favore della Lazio per atterramento di Lucas Leiva da parte di Benatia. La Lucariello fa riferimento al mancato intervento del Var, una decisione che di certo farà molto discutere dato che ha pesato in maniera enorme sulla gara. Sul punteggio di 0-0 il penalty ...

Lazio-Juventus - Inzaghi furioso per un mancato rigore : “perchè non è stato consultato il Var?” : Lazio-Juventus – Si sta giocando la gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Juventus per una partita fondamentale per scudetto e Champions League. Partita bloccata, la posta in palio è altissima, soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri che deve conquistare i tre punti. Nel primo tempo proteste dei bianconeri ma l’arbitro fa bene a lasciare correre, Dybala si è infatti tuffato. Discorso ...