ilgiornale

: Latina, sputi e insulti sulla bara di Luigi Capasso - reportitaliano : Latina, sputi e insulti sulla bara di Luigi Capasso -

(Di sabato 3 marzo 2018) La vicenda che vede come protagonista e carnefice il carabiniere- l'uomo che si è barricato in casa facendo fuoco primamoglie, poi sulle figlie e infine su stesso - ha sconvolto l'Italia.L'indignazione contro il feretroIl militare dopo ore di trattativa si è suicidato. Il suo funerale previsto nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori, a Secondigliano è stato annullato: niente messa in chiesa. La salma è stata benedetta in forma privata nel cimitero di Poggio Reale.Come spiega il fratello sulle pagine de Il Tempo, "mi sono lasciato convincere - spiega il fratello, Gennaro- ma non ci sarebbero stati problemi perché avolevano tutti bene qui. Io ho accettato di non fare il funerale perché non sono lucido. Solo oggi sto realizzando di aver perso mio fratello".Le parole del fratello vengono smentite dai fatti: la rabbia della gente ...