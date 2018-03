Latina | il carabiniere della strage ha lasciato 5mila euro per l' amante

”Lo sai che papà…”. Omicidio Latina. La telefonata da brividi di Luigi Capasso. Le parole del carabiniere alla figlia maggiore Alessia e alla moglie Antonietta pochi mesi prima della strage : “Non vi farò mai male”. Fanno venire i brividi le parole di Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato, pronunciate nel corso di una telefonata, da lui stesso registrata e risalente a pochi mesi prima della strage, diffusa ieri dalla trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’. L’uomo chiama la moglie, Antonietta Gargiulo, pregandola di farlo parlare con la figlia più grande, ...

Latina - carabiniere ferisce moglie e uccide figlie : procura apre un’inchiesta : Sono state effettuate già ieri le prime acquisizioni come scritto dal Fattoquotidiano.it per accertare eventuali omissioni e responsabilità sul caso di Luigi Capasso, il carabiniere che sparato alla moglie Antonietta Gargiulo e ha ucciso le due figlie per poi togliersi la vita due giorni fa a Cisterna. Nel mirino della procura di Latina istituzioni o soggetti che erano preposti a monitorare le condizioni psichiche dell’uomo e l’eventuale ...

Strage di Latina - l’ultima follia del carabiniere : 5 lettere e l’assegno per i “funerali delle bimbe” : Strage di Latina, l’ultima follia del carabiniere: 5 lettere e l’assegno per i “funerali delle bimbe” Come rivelato da Il Messaggero, Capasso aveva scritto delle missive a genitori e fratelli per spiegare i motivi che lo hanno spinto a sterminare la famiglia e aveva destinato 10mila euro per le esequie Continua a leggere L'articolo Strage di Latina, l’ultima follia del carabiniere: 5 lettere e l’assegno per i ...

