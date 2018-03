Labodif | il laboratorio della differenza | dove le donne diventano leader

vanityfair

(Di sabato 3 marzo 2018) E dopo il managerfelicità, in azienda arriva la manager per l’empowerment delle. L’idea è dell’economista bocconiana Giovanna Galletti (nella foto), general managersocietà), eregista Gianna Mazzini. «Molti conflitti all’interno delle aziende», spiega Galletti, «sono legati alle diverse visioni del mondo tra maschi e femmine. I nostri corsi servono a risignificare le parole che si usano, sottolineando latra punto di vista maschile e punto di vista femminile». Detto così sembra facile, ma non lo è. Sappiamo ormai che il successo di un’azienda passa attraverso il senso di realizzazione delle proprie risorse, e che fidelizzare i dipendenti è forse più importante del fidelizzare i propri clienti. Le aziende infatti già da qualche tempo sono impegnate a individuare aspettative e desideri degli impiegati per tentare ...