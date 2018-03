La tassa sugli insetti scatena una sanguinosa guerra tra le tribù del Congo 

lastampa

(Di sabato 3 marzo 2018) In Europa glisono la nuova frontiera alimentare. Seppur con scetticismo, giorno dopo giorno gli amanti del «novel food» (scorpioni, grilli, lombrichi) sono in aumento. In Asia e Sudamerica fanno, invece, parte da anni della dieta alimentare di milioni di persone. In Africa, addirittura, sono considerati una leccornia, tanto da ammazzarcisi...