La scienza del leader politico perfetto : (Foto: JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET/AFP/Getty Images) Giulio Cesare, Carlo Magno, Napoleone. Esempi storici di persone che sono riuscite a incarnare in sé le caratteristiche di leader politici perfetti (disclaimer: visto l’approssimarsi del voto di domenica 4 marzo, la scelta è ricaduta su personalità del passato per evitare recriminazioni di par condicio). Caratteristiche che tornano ciclicamente a essere oggetto di dibattito in occasione di ...

Maira - Civica Popolare - : 'Facciamo il Made in Italy della scienza' : Facciamo il 'Made in Italy della scienza e della ricerca', come per le altre nostre bellezze'. http://www.dire.it/wp-content/uploads/2018/03/Maira_scienza.mp4 2 marzo 2018

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Città della scienza - una mostra sugli insetti : dai più innocui a quelli pericolosi : Per tale motivo la Citta delle Scienza , da sempre all'avanguardia su tutto quello che è il mondo del sapere e della conoscenza ha dedicato ben sei isole agli insetti . I visitatori potranno ...

Wim Hof : l'uomo che non congela - i suoi segreti al servizio della scienza : L'olandese Wim Hof, noto come ' uomo di ghiaccio ' da anni ha messo alla prova i limiti del suo corpo esponendolo alle sfide sempre più estreme del freddo, ha realizzato infatti alcuni record mondiali ...

La strage di Latina e la coscienza sporca delle istituzioni : Con la pistola d'ordinanza, Luigi Capasso ha ucciso le figlie e ferito la moglie Antonietta. In un Paese che non tutela le donne e se ne lava le mani

Così la scienza minaccia l'uomo. A Roma una mostra sul futuro della nostra specie. Viaggio verso la frontiera dell'intelligenza artificiale : La terza rivoluzione industriale, quella dettata dalle nuove tecnnologie, ha modificato profondamente e nel giro di pochi anni l'esistenza umana. Un processo inarrestabile che continuerà senza tregua ...

Quanto sono efficaci le campagne elettorali? La risposta della scienza : Rispondere non è facile. Nel corso degli ultimi anni alcune ricerche hanno provato a tracciare il profilo di una campagna di successo, con qualche indizio

Quanto sono efficaci le campagne elettorali? La risposta della scienza : (foto: Getty Images) Chi vincerà lo sapremo dopo il 4 marzo. Per ora possiamo limitarci a confrontare i programmi di partiti e coalizioni delle prossime elezioni politiche in materia di diritti civili, di innovazione, economia e lavoro, ambiente ed energia o su scienza e salute, e continuare a fare da spettatori – subire verrebbe da dire a tratti – il clima da campagna elettorale. Stimare gli effetti che queste ultime avranno sulle intenzioni di ...

Incoscienza e malafede della flat tax : ... e sulla base di un'interpretazione consapevole del passato, la proposta della flat tax è così fuori fase e talmente irresponsabile da sembrare una sorta di parodia della politica. Purtroppo, però, ...

Le notizie di scienza della settimana : Le pitture rupestri in Spagna, il cavallo di Przewalski, diete dimagranti: l’attualità nel mondo scientifico. Leggi

Mute - il deludente noir di fantascienza firmato dal regista di Moon : C'è sempre uno spunto d'interesse nei progetti personali di un regista, quelli perseguiti con tenacia inesauribile andando incontro a vari tipi di difficoltà: si tratta di quei progetti rispetto ai ...

La scienza sale sul palco con il «Teatro della Meraviglia» : Spettacoli e Augmented Lecture in matinée per le scuole: tariffa unica riservata alle scolaresche 4 '. ACQUISTI BIGLIETTI Presso la segreteria del Teatro Portland dal lunedì al venerdì dalle 15.00 ...