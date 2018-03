La Roma riapre la corsa scudetto | Napoli ko

Maltempo e gelo in Italia - neve a Roma / Video - allerta meteo Buran : riapre Fiumicino - “limitare spostamenti” : Maltempo , gelo record e neve a Roma : Video allerta meteo portata da Buran in Italia , da Milano e Torino fino al Sud. Fiumicino riaperto, disagi a Roma Termini: "limitare spostamenti"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Rifiuti Roma - il governo riapre l’opzione Guidonia (di Cerroni). Mentre l’Abruzzo dice sì all’indifferenziata della capitale : Nella crisi dei Rifiuti della capitale torna ancora una volta d’attualità il nome di Manlio Cerroni. Nei giorni in cui la Regione Lazio e il Comune di Roma hanno chiesto – e ottenuto – la disponibilità della Regione Abruzzo ad accogliere per i prossimi tre mesi i Rifiuti indifferenziati in eccesso raccolti durante le festività natalizie, il governo nazionale ha – di fatto – esortato gli enti locali guidati da Nicola Zingaretti e ...