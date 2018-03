La Lazio domina | ma Dybala al 93’ si sveglia e fa gol

Lazio - Inzaghi : "Abbiamo dominato. Cutrone? Tutto chiarito" : Simone Inzaghi va via da San Siro con più di un rammarico. La superiorità della sua Lazio è stata abbastanza evidente ma non è arrivato nessun gol. "Dovevamo essere più lucidi sotto rete - ammette ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Lazio-Udinese 3-0 - i biancocelesti dominano all’Olimpico il recupero della dodicesima giornata : Andato in scena all’Olimpico il recupero tra Lazio e Udinese, match rinviato nello scorso mese di novembre a causa della forte pioggia che quel giorno imperversava, valido per il 12° turno di Serie A. Successo 3-0 per i padroni di casa firmato dall’autorete di Samir al 22′, da Nani al 47′ e da Felipe Anderson all’87’. Grazie a questo risultato prosegue il grande momento dei laziali di Simone Inzaghi, terzi in ...