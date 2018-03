La festa della matematica è qui 

festa della Donna 2018 - una serata dedicata al Make Up e alla bellezza di tutte le donne : Corso trucco In occasione della Festa della Donna 2018 a Vallese, giovedì 8 marzo p.v. alle ore 20,00 in biblioteca , ex scuola materna Arcobaleno di via Spinetti, 232, si terrà un corso gratuito di ...

festa della donna - esami gratuiti nelle Asl convenzionate : Per essere più precisi, l' 8 marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte che sono state portate avanti dalle donne e alle loro conquiste sul piano dei diritti , dell' economia e della politica ...

La Valdichiana Senese celebra la festa della Donna 2018 con un ricco cartellone : Tante occasioni di dibattito e confronto ma anche spettacoli e proposte culturali Primo appuntamento sabato 3 marzo a Montepulciano, si prosegue per tutto il mese E' sempre più ricco di appuntamenti di qualità il cartellone che il Centro Pari ...

festa della donna - pap test gratuiti da Artemisia Lab : Festa della donna, pap test gratuiti da Artemisia Lab: sabato 10 marzo aperti tutti i 13 Centri di Artemisia Lab per l’iniziativa. Madrina d’eccezione la regista... L'articolo Festa della donna, pap test gratuiti da Artemisia Lab su Roma Daily News.

Che festa al Mirafiori Motor Village per la prima Coppa Italia della Fiat Torino" : Presenti il sindaco della città e numerose autorità con il marchio Fiat - Tipo è l'Official Car della squadra - eil mondo dello sport accolti da una folla di tifosi

Arriva la festa della Donna 2018 : ecco le curiosità e le immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/21 ...

festa della donna : open day dedicato ai fibromi uterini : Sono 200 gli ospedali in tutta Italia aderenti all'iniziativa open day dedicata alla ginecologia in occasione della Festa della donna

Elena e Lila : il ritorno della 'zingara' Cloris Brosca sul palco del Teatro Boni in occasione della festa della donna : Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 17.30 . Per informazioni: www.TeatroBoni.it 334.1615504 0763.733174

festa della donna regalare tablet e smartwatch : Se non sapete cosa regalare per la Festa della donna ? Ecco alcuni suggerimenti per rendere felice la vostra donna con un regalo High Tech.

8 marzo 2018 a Bologna - tutte le iniziative per la festa della Donna organizzate in città : ...verrà dato spazio all'arte presso il Centro Interculturale Zonarelli alle 18 con l'inaugurazione della mostra foto- ritratto «Feeling the empowerment» in collaborazione con le associazioni Mondo ...

festa Juve : è la prima finalista della Coppa Italia : La Torino bianconera si assicura la prima finale della stagione. La Juventus ha infatti battuto l’Atalanta 1-0. La squadra di Allegri

IX edizione "Libri come festa del libro e della lettura" - tema la "Felicità" : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli. come lo scorso anno Libri come inizia con un'originale inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma: in 10 ...

Auditorium - Libri come. Alla festa del libro in cerca della Felicità : In calendario ci sono anche appuntamenti dedicati alle scuole, mostre e spettacoli. L'evento, che in nove anni ha registrato la partecipazione di trecentomila persone, è stato è stato presentato dal ...

20 idee regalo da comprare su Amazon per stupire il tuo papà nel giorno della sua festa : Colori di tono e stili di accompagnamento provenienti da tutto il mondo, potente suono e funzioni utili per esercitarsi come Metronomo e Duo mode. 61 tasti per un totale di 120 colori suoni con ...