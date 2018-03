Karate | Series A Salisburgo 2018 | Silvia Semeraro si conferma ai vertici nel kumite e

oasport

: Karate Series A Salisburgo 2018: Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata terzo posto per la Maste… - zazoomblog : Karate Series A Salisburgo 2018: Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata terzo posto per la Maste… - zazoomnews : Karate Series A Salisburgo 2018: Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata terzo posto per la Maste… - zazoomblog : Karate Series A Salisburgo 2018: Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata terzo posto per la Maste… -

(Di domenica 4 marzo 2018) La seconda giornata di gare a(Austria) per laA di, regala un altro podio all’Italia, con il secondo posto dinel-68 kg. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalfemminile, dovesitra le migliori al mondo nella categoria di peso dei -68 kg. L’azzurra ha vinto il proprio pool grazie alle vittorie in successione con la rappresentante di Hong Kong Wong per 5-2, l’ucraina Melnyk per hantei, la croata Lenard per 1-0 e la giapponese Someya per 3-1. La portacolori dell’esercito è approdata così in semifinale dove ha superato di misura la tedesca Kneer (1-0). In finalesi è però dovuta arrendere per haneti all’egiziana Feryal Abdelaziz, chiudendo così al secondo posto. Nei -61 kg Viola Lallo vince i suoi primi quattro incontri, ma poi viene sconfitta in finale di pool dalla ...