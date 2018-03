Juventus | ecco perché Emre Can non ha ancora firmato

Juventus brutta ma vincente : ecco il punto di vista di Allegri a caldo : La Juventus ha vinto allo scadere sul campo della Lazio, grazie ad un acuto di Dybala a pochi secondi dal termine dell’incontro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato nel post-gara ai microfoni di Premium Sport con un chiaro sorriso sulle labbra: “Era una partita difficile, la Lazio è terza in classifica. Noi davanti eravamo un po’ contati, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Stasera alla squadra ho ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...

Juventus - da Roma a Roma : ecco la bestia nera Lazio : Centrata la finale di Coppa Italia, i bianconeri sono già al lavoro per preparare la trasferta di sabato in casa dei biancocelesti, gli unici in grado di battere la Signora in entrambi i confronti ...

Recupero Juventus-Atalanta - ecco quando si gioca la partita rinviata : Recupero Juventus-Atalanta, ecco quando si gioca la partita rinviata – “Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus-Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dell’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus-Atalanta della 7ª di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle ore 18.00”. La partita valida per il ...

Convocati Juventus - ecco la decisione di Allegri su Higuain : Convocati Juventus – La Juventus si prepara per la gara di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’obiettivo è volare in finale. Nel frattempo arriva la decisione di Allegri su Higuain, il Pipita non ha ancora recuperato e non è stato convocato. Sono 19 i giocatori Convocati da Massimiliano Allegri per la semifinale di ritorno di Tim Cup, in programma mercoledì 28 febbraio alle 17.30 all’Allianz Stadium. Questo ...

Juventus e Napoli - ecco la quota scudetto e i record di Sarri e Allegri : Verso i 100 punti per conquistare il tricolore. Il paragone con la stagione da primato di Conte , 102, e le proiezioni del campionato

Juventus - Buffon : ”Ancora in Nazionale per riconoscenza. Ecco cosa abbiamo sbagliato a Cardiff. Scudetto? Difficile con questo… : Juventus, Buffon:”Ancora in Nazionale per riconoscenza. Ecco cosa abbiamo sbagliato a Cardiff. Scudetto? Difficile con questo… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Buffon- Gigi Buffon intervistato in esclusiva a “Tiki Taka” ha parlato del suo imminente futuro e del suo ritorno in Nazionale, spiegando la sua scelta e il motivo ...

Il Napoli non sbaglia un colpo : secco 5-0 al Cagliari e a più quattro sulla Juventus : Il Napoli di Maurizio Sarri non sbaglia un colpo e batte anche il Cagliari di Diego Lopez, a domicilio. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 frutto delle reti di quattro giocatori fondamentali nello scacchiere del tecnico toscano: lo spagnolo José Maria Callejon, il belga Dries Mertens, lo slovacco Marek Hamsik e l'italiano Lorenzo Insigne, più Mario Rui. La partita è stata comandata Napoli che ha dimostrato ancora una volta una ...

Juventus-Atalanta quando si recupera ? Ecco le date più probabili : Ecco quando si recupera Juventus-Atalanta diretta tv e live streaming oggi 25/2 Juventus-Atalanta probabili formazioni: le ultime novità dall'Allianz Stadium

Juventus-Atalanta - un rinvio che fa “comodo” ai bianconeri : ecco la data del possibile recupero : Juventus-Atalanta, un rinvio che fa “comodo” ai bianconeri: ecco la data del possibile recupero Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Atalanta- La neve aiuta la Juventus, o almeno, gli consentirà di presentarsi l’appuntamento-recupero contro l’Atalanta, con alcuni uomini chiave in più. Di fatto, in vista del recupero a data da ...

Ecco quando si potrebbe recuperare la sfida Juventus-Atalanta : TORINO - Burian ha fermato la Juve . La sfida con l' Atalanta in programma all'Allianz Stadium alle 18 non si è potuta giocare a causa della fitta nevicata su Torino nelle ore precedenti il match. Per ...

Juventus-Atalanta rinviata - ecco cosa succede per il Fantacalcio : Juventus-Atalanta rinviata, ecco cosa succede per il Fantacalcio – Non si disputerà oggi la gara della 26^ giornata del campionato di Serie A tra Atalanta e Juventus, la neve abbondante ha portato al rinvio del match a data da destinarsi, una possibile soluzione porta al 14 marzo ma la decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, molti dubbi per i tanti impegni delle due squadre. Ed adesso cosa succede per il Fantacalcio? Tutti i ...

