Juventus | Dybala sgomma dall' inizio Così Allegri ha un falso 9

Lazio-Juventus - Immobile contro Dybala : bomber al potere : Il futuro. Questo pomeriggio , ore 18, all'Olimpico ci si gioca molto più dei tre punti che mette in palio la partita. Eh già perché la Lazio e la Juventus si ritrovano un girone dopo con le stesse ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Higuain è out - Dybala e Buffon giocano. Siamo fiduciosi per la Champions” : “Higuain tra i convocati non c’è”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Oggi si è allenato ma aveva ancora un po’ di dolore alla caviglia – aggiunge Allegri -. Per la sfida di Champions a Londra con il Tottenham mancano ancora 5 giorni e Siamo fiduciosi”. L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non convocato - ma fiduciosi per Londra. Gioca Dybala'. : VINOVO , TO, - Fuori Higuain, dentro Dybala. Londra può attendere, perché la Lazio fa paura. 'Domani sarà un passaggio determinante per il nostro campionato' dice Allegri alla vigilia, rievocando le ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non ci sarà con la Lazio. Giocano Dybala e Buffon' : 1 di 4 Successiva VINOVO - Massimiliano Allegri inquadra in conferenza stampa i temi di Lazio-Juventus nella settimana che conduce al 'dentro o fuori' con il Tottenham in Champions League: 'Come sta ...

Juventus - Allegri : 'Higuain salta la Lazio. Dybala e Buffon dal 1'' : TORINO - 'Higuain non c'è' . Massimiliano Allegri annuncia subito, in conferenza, l'assenza del Pipita contro la Lazio . Il tecnico della Juventus, però, recupera Dybala che 'giocherà dall'inizio come ...

Juventus - Allegri parla in conferenza : niente Higuain - il ruolo di Dybala ed il suo futuro : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa pre- partita in vista della gara contro la Lazio di domani alle ore 18. Tanti gli spunti interessanti, su tutti l’assenza di Higuain che non verrà convocato: “Domani ci vorrà grande attenzione: entrambe le squadre arrivano da sfide impegnative in Coppa Italia. Higuain non ci sarà, ha ancora un po’ di fastidio. Per quanto riguarda ...

Lazio-Juventus - le probabili formazioni : out Higuain e Dybala - Basta sostituirà Marusic : Messa alle spalle la Coppa Italia, Lazio e Juventus si preparano ad affrontare uno dei big match in programma nella 27giornata, snodo fondamentale per le ambizioni Champions e scudetto di entrambe le ...