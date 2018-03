Juventus | ci pensa Dybala a far godere i bianconeri | 1-0 al 93' contro la Lazio | è gol

Juventus - torna l'ora di Lichtsteiner : da reietto a indispensabile : TORINO - Un'altra tegola si è abbattuta sulla Juventus: Massimiliano Allegri perde Mattia De Sciglio per 2-3 settimane a causa di un trauma distorsivo alla coscia sinistra rimediato nel derby. E meno ...

Buffon - pensate di conoscere tutto sul portiere? Le 5 curiosità sul numero uno della Juventus [VIDEO] : Nell’ultima gara di Champions League la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Tottenham, un risultato che complica il passaggio del turno ai quarti ma la qualificazione è ancora apertissima. Qualche critica nei confronti del portiere Buffon, l’estremo difensore bianconero sembra avere più di qualche responsabilità nella punizione del pareggio di Eriksen, il portiere furioso con il compagno Bernardeschi per il ...

La Juventus archivia il Tottenham e pensa al derby : TORINO - Allenamento di scarico dopo la gara di Champions contro il Tottenham . L'andata degli ottavi di finale della coppa piu' ambita a livello continentale ha subito lasciato spazio al pensiero per ...

Simone Inzaghi ‘pensa’ alla Juventus : il dopo-Allegri ha già un nome ed un cognome : La Juventus è scesa in campo nella serata di ieri, la squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre il 2-2 nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, un risultato che lascia ancora tutto aperto ma che ha complicato terribilmente il percorso dei bianconeri. Doppio vantaggio immediato firmato da Higuain, poi la reazione del club inglese che ha accorciato le distanze con Kane, nel primo tempo anche un penalty ...

Juventus - ecco 5 motivi per pensare all'impresa Champions contro il Tottenham : Il pareggio di Torino mette Allegri , con i suoi errori, spalle al muro. A Londra serve il successo: recuperi, atteggiamento, errori e limiti inglesi le carte dei bianconeri

Juventus-Tottenham - Allegri pensa a Bentancur dal 1'. Fuori Marchisio e Douglas Costa : Juventus-Tottenham, Allegri pensa a Bentancur dal 1′. Fuori Marchisio e Douglas Costa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham- Cresce l’attesa per il big match di domani sera, il quale metterà di fronte Juventus e Tottenham per l’andata degli ottavi di Champions League. Per quel che riguarda i bianconeri sarà fondamentale non ...

Juventus SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

L’infortunio di Matuidi cambia la Juventus : Allegri pensa al cambio di modulo - tre ipotesi al vaglio : Nonostante il 7-0 rifilato al Sassuolo, Allegri non può sorridere: la perdita di Matuidi per infortunio, infatti, è più pesante di quanto si possa pensare. Il centrocampista francesce, che rischia di rimanere ai box per un mese (oggi gli esami strumentali) era diventato l’equilibratore del 4-3-3 varato dal tecnico bianconero da ormai un po’ di settimane. L’ex Psg svolgeva alla perfezione le due fasi proteggendo il centrocampo e ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Bryan Cristante pensa alla Premier League (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Bryan Cristante non sembra confermare le voci e si immagina a giocare in Inghilterra.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:54:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - Juventus pensa a Carrasco - Pastore strizza l’occhio all’Inter : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - la Juventus pensa a Balotelli : Roma - La Roma sta per piazzare la doppietta in uscita Dzeko-Emerson Palmieri. Il Chelsea ha accettato le condizioni dei giallorossi, ovvero 50 milioni + 10 di bonus. Un'offerta importante che ...

Calciomercato Juventus - si pensa al post-Buffon : il nome in pole per fare da vice a Szczesny : Calciomercato Juventus – In questa sessione di mercato invernale, la Juventus non farà grandi operazioni. L’unico colpo ad effetto potrebbe essere l’arrivo anticipato di Emre Can, ipotesi poco praticabile con il giocatore comunque già bloccato per giugno quando sbarcherà a Torino a parametro zero. Marotta e Paratici però in questo mese di gennaio non staranno con le mani in mano ma penseranno già al mercato estivo. In ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Sassuolo attivissimo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...