Juventus brutta ma vincente | ecco il punto di vista di Allegri a caldo

Questa è una Juventus da scudetto? Troppo brutta per essere vera ma vince contro il Chievo (in 9) : la partita verrà ricordata per le ‘manette’ di Cacciatore - forse è meglio così per Allegri… [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Juventus - una brutta ed una buona notizia : gli annunci in conferenza stampa di Allegri : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’intenzione per la squadra di Massimiliano Allegri è quella di tornare almeno momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Interessanti indicazioni del tecnico in conferenza stampa: “Buffon sarà con il gruppo domani, ma tornerà titolare a Bergamo, come giocatore io non sono mai stato ai livelli di Buffon e smettere per i grandi campioni non è ...