Juventus | anticalcio ed ‘aiutino’ | così non si vince il campionato | figuriamoci la

(Di sabato 3 marzo 2018) Troppo brutta per essere vera. Anzi, ormai è l’abitudine. Vittoria più immeritata che mai per lache ottiene tre punti nella gara dicontro la Lazio, in attesa della gara didel Napoli contro la Roma la squadra di Allegri si porta ad un punto dalla vetta. La partita era indirizzata sullo 0-0, partita brutta da entrambe le squadre e pareggio che era il risultato giusto, poi la magia di Dybala nel finale che ha gelato l’Olimpico. Ma la Lazio può anche recriminare per un calcio di rigore non concesso per un fallo di Lucas Leiva su Benatia, mentre è stata giusta la scelta di non concedere il penalty nel primo tempo su Dybala. Successo che cambia poco o nulla alla Juve. Sì perchè la squadra continua a non giocare erisulta difficilere illa Champions League, già contro il Tottenham serve una squadra completamente ...