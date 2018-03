Juventus | Allegri | Il pari era più giusto I ragazzi sono straordinari da 6

Juventus - Allegri : 'Squadra caratterialmente straordinaria' : ' I ragazzi sono stati molto svegli e sono rimasti in partita fino alla fine, altrimenti un gol all'ultimo non l'avremmo fatto. Sotto l'aspetto caratteriale i ragazzi sono stati straordinari come lo ...

Juventus brutta ma vincente : ecco il punto di vista di Allegri a caldo : La Juventus ha vinto allo scadere sul campo della Lazio, grazie ad un acuto di Dybala a pochi secondi dal termine dell’incontro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato nel post-gara ai microfoni di Premium Sport con un chiaro sorriso sulle labbra: “Era una partita difficile, la Lazio è terza in classifica. Noi davanti eravamo un po’ contati, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Stasera alla squadra ho ...

Lazio-Juventus 0-1 - il tabellino : Allegri era partito con il 3-5-2 : Lazio-Juventus 0-1 PRIMO TEMPO 0-0 MARCATORI: Dybala al 48' s.t. LAZIO , 3-5-2, : Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Lulic , dal 45' st Murgia, , Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto , ...

Infortunio Mandzukic è out / Lazio-Juventus - Allegri vara il tridente tutto sudamericano : Nuovo Infortunio per Mario Mandzukic: un problema muscolare costringe l'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Juventus - Dybala sgomma dall'inizio. Così Allegri ha un "falso 9" : Comincia il tour delle Capitali. Poi sarà il turno di Londra, ma intanto è a Roma che Dybala vuole rimettere in business-class la sua maglia numero 10. La Joya ritorna in campo dal 1' e lo fa al ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Higuain è out - Dybala e Buffon giocano. Siamo fiduciosi per la Champions” : “Higuain tra i convocati non c’è”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Oggi si è allenato ma aveva ancora un po’ di dolore alla caviglia – aggiunge Allegri -. Per la sfida di Champions a Londra con il Tottenham mancano ancora 5 giorni e Siamo fiduciosi”. L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non convocato - ma fiduciosi per Londra. Gioca Dybala'. : VINOVO , TO, - Fuori Higuain, dentro Dybala. Londra può attendere, perché la Lazio fa paura. 'Domani sarà un passaggio determinante per il nostro campionato' dice Allegri alla vigilia, rievocando le ...

