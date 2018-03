Juve | scatto scudetto | Allegri e un gruppo mentalmente più forte del Napoli

Il Napoli come il Barcellona di Guardiola - spettacolo contro il Cagliari : Sarri vola a +4 sulla Juve - scatto scudetto [FOTO] : 1/18 Alessandro Tocco/LaPresse ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Torino Juve ntus : Rincon - l'ex cerca il riscatto. Ultime notizie (Serie A 25^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Torino Juventus : le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti del derby della Mole. I bianconeri rischiano nella stracittadina contro i granata in un buon momento(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:34:00 GMT)

Juventus - Rincon tutto del Torino : scatta l’obbligo di riscatto - ecco quanto incassano i bianconeri : “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo da parte della società Torino Football Club S.p.A. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 6 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione non genera effetti economici ...