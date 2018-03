Juve | è sempre più zona Dybala L' argentino dal 90' è una sentenza

Juventus - sempre calda la pista Darmian : lo United fissa il prezzo : La Juventus ha impostato da tempo la trattativa Darmian. Registrata la disponibilità del duttile terzino , scadenza 2019, a tornare in Italia, il club bianconero lavora per trovare, con anticipo, l'...

Mazzarri "Juve ha sempre fame - ma Toro.. : ANSA, - TORINO, 17 FEB - La Juventus "è abituata a non mollare mai, a prendere tutte le partite con fame, ma io sono l'allenatore del Torino e per me il Toro... è la squadra più forte del mondo". Walter Mazzarri 'lancia' il derby della Mole, che si gioca domani alle 12.30 allo stadio 'Grande Torino'. "La striscia di risultati utili, i pochi gol incassati e i pochi tiri in porta subiti, ...

Juve - Higuain : "Andiamo sempre avanti ascoltando solo le critiche costruttive" : "Andiamo sempre avanti... ascoltando sempre le critiche costruttive, non quelle distruttive.. grazie a tutti per tanti messaggi di affetto". Su Instagram Gonzalo Higuain suona così la carica all'...

Tottenham - Hoddle : 'Contro la Juve il miglior Eriksen di sempre' : Glen Hoddle , ex di Tottenham e Inghilterra, parla a BT Sport di Christian Eriksen , trequartista degli Spurs decisivo ieri contro la Juve: 'Quella di ieri sera è stata probabilmente la migliore partita di Eriksen con la maglia del Tottenham'

Champions League - stilata la classifica dei tridenti migliori di sempre : presente anche la Juventus : La Champions League è pronta a ripartire. Questa sera si giocheranno le prime due gare di andata degli ottavi di finale. In campo la Juventus contro il Tottenham e il Manchester City a Basilea. In occasione del ritorno della competizione dalle grandi orecchie, la rivista ‘France Football’ ha stilato una speciale classifica dei tridenti più forti delle formazioni che hanno vinto la massima competizione europea per club. Al primo ...

Il Manchester City è il più costoso di sempre : spesi 878 mln. Psg 2° - Juve 8ª : Il Manchester City sta inanellando un record dietro l'altro sul campo, ma anche quando non gioca stabilisce primati. La capolista della Premier League, che domina il campionato con 16 punti di ...

Juventus - Bernardeschi : 'Sempre grato a Firenze - ma ho esultato per rispetto dei miei tifosi' : Lo stesso Federico Bernardeschi racconta così la sua serata: "C'è stata un po' d'emozione, credo sia normale ma credo sia andata bene " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - Il professionista fa ...

Juventus - Allegri : 'Non si può dare sempre il 100% - ma abbiamo numeri importanti' : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così a Premium Sport la vittoria a Firenze. 'abbiamo fatto bene in fase difensiva. Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà ma voglio ...

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Antognoni - con la Juve è sempre speciale : ... quindi sarà dura per la Fiorentina - ha aggiunto Antognoni intervenendo oggi ad un convegno allo stadio organizzato dalla società viola sui social network e lo sport - però noi siamo sereni: la ...

Juve - sempre più Allegri : Venerdì a Firenze farà 200 panchine alla guida dei bianconeri: quattro anni a ritmo record: nessuno ha vinto quanto lui Duecento panchine bianconere, un vortice di emozioni e di primati. Massimiliano ...