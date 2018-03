Juve | Dybala gol da Champions | Ma a Londra serve di più

Lazio-Juve 0-1 - colpo di Dybala al 93'. Tabellino e classifica : Bianconeri vincenti all'Olimpico contro i biancocelesti. Risolve una rete di Dybala nel recupero Spal-Bologna 1-0, gol di Grassi

Juventus - Dybala : 'Scudetto? Sarà lotta con il Napoli fino alla fine' : ' È stata la prima gara dopo il mio infortunio e per fortuna ho fatto questo gol che ha aiutato la squadra - ha detto l'argentino a Premium Sport -. Vogliamo vincere tutto, ora dobbiamo pensare alla ...

Highlights Lazio-Juventus 0-1 - VIDEO sintesi e gol : magia di Dybala al 93' : ... Juve in possesso di palla Le due formazioni stanno tornando in campo, nessun cambio da entrambe le parti Highlights Lazio-Juventus 0-1, cronaca del primo tempo 45'+3- Il direttore di gara fischia la ...

Magia di Dybala - la Juve piega la Lazio al 93’ : Importante vittoria in ottica corsa scudetto per la Juve di Massimiliano Allegri che torna dall’Olimpico con un prezioso 1-0 contro la Lazio che permette ai bianconeri di restare in scia del Napoli capolista, ora a +1, impegnato questa sera contro la Roma. ...

Juve - Dybala : 'Se finiva 0-0 non potevamo dire niente. Non pensavo di giocare 90' - così a Londra non si vince' : Paulo Dybala , attaccante della Juventus , commenta il gol vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport : 'Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese ...

Juventus - Dybala : 'Una rete importante per me e la squadra' : 'Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Juve - è sempre più zona Dybala. L'argentino dal 90' è una sentenza : Le speranze di vincere la partita con la Lazio erano ormai al lumicino. Poi il controllo, il tunnel a Luiz Felipe, il contrasto con Parolo e il tiro praticamente da terra che permette alla Juve di ...

Juventus - ci pensa Dybala a far godere i bianconeri : 1-0 al 93' contro la Lazio - è gol scudetto : Finisce 1-0 per la Juventus la sfida nell'anticipo pomeridiano contro la Lazio. Al 93' è Dybala a sbloccare il risultato regalando ai bianconeri tre punti pesantissimi in chiave scudetto.

Lazio beffata da Dybala al 93' : per la Juve dieci vittorie di fila : La Lazio di Simone Inzaghi viene beffata solo al 93' dalla Juventus di Massimiliano Allegri che si prende tre punti d'oro. Entrambe le squadre sono apparse un po' stanche dopo le fatiche di Coppa Italia con la Juventus che ha giocato 90 minuti contro l'Atalanta, mentre la Lazio se l'è vista per 120 minuti contro il Milan di Gattuso. Nonostante questo la Vecchia Signora è riuscita ad avere la meglio sulla Lazio con il ...

Dybala - gol importante per me e Juventus : "Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Juventus - in coda Joya meravigliosa : Dybala batte la Lazio al 93' : TORINO - All'Olimpico di Roma, mancano trenta secondi alla fine quando Paulo Dybala resiste alla carica di Parolo in area e batte Strakosha . Un gol da fuoriclasse, un gol che sa tanto di... scudetto, ...

Lazio-Juve - parla Dybala : “partita da 0-0 - ma poi…” : Paulo Dybala, dopo aver messo a segno il gol della vittoria per la sua Juventus contro la Lazio, si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare quanto fatto. “Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese bene per 90’. Se finiva 0-0 nessuno poteva dire niente. Oggi non sapevo di dover giocare ...

La Juventus non molla mai : Lazio ko - decide Dybala all'ultimo respiro : Il recupero, stavolta, sorride alla Juventus. Vendicato il ko di Supercoppa proprio all?ultimo tuffo. Dybala ritorna marziano e con una giocata delle sue manda ko una Lazio stoica. Finta su...

LIVE Lazio-Juventus 0-1 - risultato e cronaca in tempo reale : Dybala decide il match al 93'