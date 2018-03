Io mammeta e tu | a Napoli con Silvio

huffingtonpost

(Di sabato 3 marzo 2018) Il Sud pesa così tanto cheBerlusconi passerà la sua giornata del silenzio, si fa per dire, a, anziché ad Arcore. Tra un caffè in piazza dei Martiri, una pizza sul lungomare e una passeggiata nel centro storico., più precisamente Pomigliano, è la roccaforte di Luigi Di Maio. Etenta l'estremo sforzo mediatico per entrare nei cuori che oggi battono per l'avversario. Che la partita si giochi al Sud è chiaro per tutti, centrodestra, centrosinistra e grillini. In queste ore gli umori tenuti sotto osservazione sono proprio quelli dei collegi chiave della Campania. Qui si prende o si perde il primato. Mara Carfagna vede il successo del centrodestra, ampio, sicuro. Peserà tutto. Peserà il caso De Luca per il Pd, contro il Pd. Peseranno le promesse mancate di decenni da tutte le forze politiche. Peseranno ...