Io | il collega Antonio e Montanelli

ilgiornale

: RT @StefaniaProfili: Pochi giorni fa lo scatto di questa foto. Con il mio collega di Collegio Lazio 1 al Senato @fgiro3 e con il mio futuro… - Antonio96959605 : RT @StefaniaProfili: Pochi giorni fa lo scatto di questa foto. Con il mio collega di Collegio Lazio 1 al Senato @fgiro3 e con il mio futuro… - calin_a : RT @StefaniaProfili: Pochi giorni fa lo scatto di questa foto. Con il mio collega di Collegio Lazio 1 al Senato @fgiro3 e con il mio futuro… - eliadallaglio : RT @Claplaz: Daniele Vimercati, all'epoca direttore di Telelombardia, mi tratteggiò bene quel suo ex collega al Giornale, tale Antonio Taja… -

(Di sabato 3 marzo 2018) Q uando chiedi adTajani, indicato da Berlusconi come presidente in pectore del prossimo governo, chi sia stato il suo grande maestro di vita, lui non ha dubbi: «Di maestri ne ho avuti tanti, ma il numero uno si è dimostrato Indro, il mio direttore». Per quale motivo? «È stato il più grande giornalista del Novecento: mi ha insegnato a parlare e scrivere con semplicità e chiarezza per far comprendere a tutti anche le cose più difficili».Con il presidente del Parlamento Europeo ho avuto la fortuna di condividere la stessa avventura sotto la guida del Grande Vecchio di Fucecchio:era il capo della redazione romana del Giornale, io curavo a Milano le pagine economiche del quotidiano in cui ancora oggi scrivo. Una grande avventura, la nostra: tante battaglie, moltissime speranze, tanto entusiasmo che in parte sono finiti nel ...