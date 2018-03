Inzaghi | ' Bravo Dybala | ma la Lazio non ha demeritato'

Simone Inzaghi - furia in campo contro Cutrone : 'Bravo - l'hai...'. Gol di mano - veleno in Milan-Lazio : È un Simone Inzaghi furioso quello che abbandona il campo di San Siro dopo la sconfitta 2-1 della sua Lazio contro il Milan . Il primo gol dei rossoneri è di Patrick Cutrone , che però ha spinto la ...

GATTUSO - MILAN/ "Nesta al mio posto? Fra 3 anni ci metto la firma. Lazio? Inzaghi è più bravo di me.." : GATTUSO , MILAN : l'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio. Tanti temi affrontati, dalle parole di Nesta a quelle di Maldini, fino ai "non-auguri" a Buffon(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:38:00 GMT)

Lazio - mai nessuno bravo come Inzaghi : Sempre più Inzaghi-Style. come lui nessuno mai. Con la vittoria sulla Spal, il tecnico biancoceleste raggiunge un record prestigioso e storico per un allenatore che guida la Lazio, ovvero conquistare ...