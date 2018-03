Intervista choc al fratello dell' appuntato che ha freddato le sue bambine

Blastingnews

(Di sabato 3 marzo 2018) Questa mattina erano previsti i funerali di Lugi Capasso, l'dei carabinieri che ha ferito gravemente la moglie e ucciso le sue figliolette di sette e tredici anni per poi togliersi la vita. La salma del carabiniere era stata condotta a Secondigliano per il funerale che si sarebbe dovuto tenere nella Chiesa dei 'Sacri Cuori'. A causae proteste e degli insulti la funzione è stata annullata e il feretro è stato portato direttamente al cimitero di Poggioreale. I parentihanno deposto sulla bara una corona di fiori e hanno lasciato in modo frettoloso il cimitero. La data per la funzione funebree figlienon è ancora stata stabilita. Ora le salmee piccole si trovano all'obitorio del camposanto di Cisterna di Latina. La madree piccole, Antonietta Gargiulo è ricoverata presso l'ospedale San Camillo di Roma e le sue condizioni sono ...