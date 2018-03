Instagram | a cosa servono le icone ' nascoste'

Charlotte Crosby - cosa pubblicare : la star di Geordie Shore svela i segreti del suo Instagram : Charlotte Crosby ha rilasciato un’interessante intervista in cui racconta come usa i social, ovvero come sceglie e programma che tipo di foto postare, ma anche quanti scatti fa prima di trovare il selfie perfetto. Ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”4d809547-8002-4bbe-9cdd-bd6267ece55f”] Hai sentito che Charlotte Crosby non è più single? La star ha ammesso la relazione con Joshua Ritchie. Guarda com’è cambiato il ...

Foto con i figli su Facebook e Instagram - ecco cosa si rischia : la sentenza : Pubblicare una Foto con i figli minorenni sui social network può costare carissimo. Non è raro che i genitori postino su Facebook e Instagram scatti di momenti gioiosi con la prole. Dolci scatti e ricordi da custodire nel tempo che potrebbero però essere oggetto di severe sanzioni. Oltre alla rimozione della Foto pubblicata con il minore un giudice può determinare una multa nei confronti del congiunto. Da questo punto di vista l'ordinanza del 23 ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin non sceglie ma elimina Giorgia : ecco cosa è successo su Instagram poco dopo : L'annunciata scelta di Paolo Crivellin, del trono classico di Uomini e Donne, sembra non esserci stata, ma non per questo la puntata registrata lo scorso 28 dicembre ha mancato di colpi di scena. ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen sbarca su Instagram : 'Non so cosa sto facendo' : Iceman rompe il ghiaccio con i social: Kimi Raikkonen apre il suo profilo social ufficiale (il primo in assoluto) su Instagram . Facendo riferimento al Gran Premio di Abu Dhabi del 2012 , quando ...

Ludovica Pagani sexy su Instagram : “cosa vorreste trovare sotto l’albero?” - commenti esilaranti [FOTO] : 1/26 ...

Se Metto Mi Piace Su Instagram E Poi Lo Tolgo Cosa Succede? : Se metti Mi Piace e lo togli subito arriva la notifica su Instagram? Hai messo Mi Piace per sbaglio su Instagram? Cosa Succede? Ecco tutto quello che devi sapere Ho messo mi Piace per sbaglio su Instagram Cosa fare quando metti un Like per sbaglio su Instagram? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network […]

Instagram Non Carica Video E Storie : Cosa Fare? : Instagram non Carica le Storie Video? Instagram non fa partire la riproduzione dei Video o delle Storie? Ecco Cosa fare per provare a risolvere Instagram Non Carica Video E Storie Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale […]