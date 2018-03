Incredibile Juventus | Lazio battuta 1-0 al 93' all' Olimpico

Incredibile ma vero : Juventus - si complica Emre Can! : Emre Can è ormai da mesi dato come il primo acquisto della prossima stagione della Juventus. Il contratto del calciatore tedesco con il Liverpool scade a giugno ed il club bianconero sarebbe ad un passo dall’accordo per portarlo a Torino a parametro zero. Vicini all’accordo sì, ma la firma non arriva. Il calciatore glissa, rinvia, temporeggia e la Juventus, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, si starebbe ...

Burian - bufera Incredibile a Torino con -3°C : Juventus-Atalanta a rischio - partita rinviata? Ecco le immagini in diretta dallo Stadium [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Coreografia Torino-Juventus - spettacolo Incredibile dei tifosi granata [FOTO] : 1/3 Foto Instagram ...

Bentancur roccia Juventus : «Higuain Incredibile. Dybala? La nostra scintilla» : Ne parla ai microfoni di Sky Sport : ' Anche qui a Torino la partita contro i granata ha un sapore unico, l'aria che si respira è del grande classico. Loro sono complicati da affrontare, per questo ...

Manette di Cacciatore - come Mourinho/ Video Chievo Juventus : bufera Varriale - “espulsione Incredibile” : Le Manette di Cacciatore, Video: il difensore del Chievo rischia tre giornate di squalifica dopo la sanzione contro la Juventus. Il precedente ci porta a un gesto di Tonelli di due anni fa.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un Incredibile colpo di scena - programmate visite con il Monaco : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futura ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...