In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista

In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato a delle veglie per il giornalista Ján Kuciak - ucciso la scorsa settimana : In migliaia ieri, venerdì 2 marzo, hanno partecipato a delle veglie di protesta in tutta la Slovacchia, in ricordo di Ján Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo.