In arrivo più tempo per eliminare i messaggi WhatsApp | molti più di 7 minuti per

Meteo : in arrivo picco di gelo - a Sud weekend con 15 gradi in più - : Mercoledì picco di gelo al Centro Nord, mentre dal pomeriggio di giovedì 1 marzo le temperature cominceranno a salire ovunque e la neve lascerà il posto alla pioggia. Le temperature si riallineeranno ...

Meteo : in arrivo picco di gelo - a Sud weekend con 15 gradi in più : Meteo: in arrivo picco di gelo, a Sud weekend con 15 gradi in più Mercoledì picco di gelo al Centro Nord, mentre dal pomeriggio di giovedì 1 marzo le temperature cominceranno a salire ovunque e la neve lascerà il posto alla pioggia. Le temperature si riallineeranno domenica 4 su valori normali per il periodo. LE PREVISIONI ...

Buran in arrivo e allerta gelo - il maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previsti neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Buran in arrivo e allerta gelo - il maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Buran in arrivo e l'allerta gelo e maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Oggi la giornata del gatto - a Venezia in arrivo i mici più belli del mondo : Venezia - Oggi, giornata del gatto, inizia il conto alla rovescia per i mici più belli del mondo che faranno tappa a Venezia per il consueto appuntamento annuale che si terrà dal 24-25 febbraio prossimi al Terminal passeggeri numero 103, in zona Tronchetto . bellissimi e in molti casi rari, ...

Premio RTL a Ermal Meta e Fabrizio Moro per il brano più trasmesso in radio - sorprese in arrivo dopo Sanremo : “Pensiamo di scrivere qualcosa insieme” : La canzone vincitrice del Festival di Sanremo Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro non solo ha trionfato all'Ariston, ma è stata anche la più apprezzata dal pubblico e dalle radio. Secondo i dati dell'Airplay di EarOne, è proprio la canzone vincitrice del Festival la più ascoltata nelle radio italiane, a conferma dell'enorme accoglienza del brano, nonostante le polemiche che ha fatto scaturire nei giorni sanremesi. Per ...

Stop al telemarketing aggressivo - in arrivo più tutele per gli utenti : Ogni giorno milioni di persone vengono infastidite da tefonate per scopi statistici, ricerche di mercato e promozioni. Una nuova legge, pubblicata da poco sulla Gazzetta Ufficiale , pone una tregua, ...

Tari - la Giunta modifica le tariffe : sconti in arrivo per le case più grandi : Tassa sulla spazzatura, la Giunta ha modificato le Tariffe. Invariata la cifra incassata da Tursi. Vantaggi per i single. Aumenti per bar, ristoranti, carrozzerie e per le famiglie numerose

Allerta Meteo - ciclone Africano verso il mar Jonio : tempesta sempre più vicina a Malta - maltempo estremo in arrivo al Sud : 1/50 ...

Bonucci lancia il suo sito con Shado : in arrivo nuove iniziative per i tifosi più giovani : In questi giorni Shado, l’interactive agency di H-FARM, ha lanciato la nuova piattaforma web di Leonardo Bonucci, un progetto digitale innovativo pensato per avvicinare il più possibile il capitano del Milan ai tifosi. Tutto questo sarà possibile grazie a iniziative interattive e di coinvolgimento. Il difensore ha voluto presentare il nuovo sito direttamente in H-FARM, […] L'articolo Bonucci lancia il suo sito con Shado: in arrivo nuove ...

Possibile un cambiamento delle condizioni in settimana arrivo arie più fredda : Roma - L'alta pressione dominerà fino a metà settimana tanto che i giorni della Merla, statisticamente i più freddi dell'anno, saranno all'insegna di un clima che avrà poco di invernale. A parte le zone interessate da nebbie o nubi basse saranno le temperature sopra le medie e la mancanza di precipitazioni a caratterizzare questo fine Gennaio. Il sopra media poi caratterizzerà molte Nazioni d'Europa, ...

C'è posta per te / Ospiti e diretta 27 gennaio : Ilary Blasi tra le più amate - i fans attendono il suo arrivo : C'è posta per te, anticipazioni e Ospiti 27 gennaio terzo appuntamento dello show di Maria De Filippi. Ilary Blasi, Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi pr(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:54:00 GMT)

Madia : In arrivo più di 125 euro a militari - 132 a polizia : (Teleborsa) - "Erano 9 anni che non si faceva un contratto, credo sia un risultato molto importante. Si tratta di aumenti a regime, non una tantum: si va da 125 euro circa al mese per le forze armate ...