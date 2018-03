Campagna elettorale agli sgoccioli - attenti al tagliando antifrode : Dovrà essere il presidente del seggio ad inserire la scheda nelle urne dopo avere controllato il tagliando antifrode. Una novità del Rosatellum

tagliando antifrode - ecco cosa cambia per gli elettori : Per evitare il rischio di imbrogli quest'anno la scheda su cui voteremo presenta una novità importante: si tratta del Tagliando antifrode. Un pezzettino di carta su cui è stampato un codice alfanumerico che serve a verificare che la scheda che verrà inserita nell'urna è proprio quella che ci è stata data dal presidente del seggio.Vediamo come funziona il meccanismo. Prima che ci venga consegnata la scheda i componenti del seggio ...

Elezioni - cambiano le schede elettorali. Ci sarà un tagliando antifrode - ecco come funziona : Oltre 46 milioni di italiani si recheranno alla urne domenica 4 marzo. Ciascun elettore riceverà due schede: una di colore giallo per il Senato, l’altra di colore rosa per la Camera. Chi non ha compiuto i 25 anni riceverà solo quella rosa. Mentre i cittadini del Lazio e Lombardia ne riceveranno un’altra per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Le schede sono, come prevede la norma, di carta ...

Elezioni politiche 2018 : come si vota il 4 marzo - numero schede e come funziona tagliando antifrode (video guide) : Mancano solo 5 giorni alle Elezioni politiche del 4 marzo: come si vota, qual è il numero di schede che viene consegnato all'elettore e come funziona il tanto chiacchierato tagliando antifrode al quale abbiamo già dedicato un apposito approfondimento? Per spiegare nel dettaglio le modalità di voto, ci vengono in aiuto due video guide ufficiali del Ministero dell'Interno, molto chiare ed esaustive. Meglio dunque visionarle e commentarle insieme ...

Elezioni 2018 - come funziona il tagliando antifrode sulla scheda elettorale : Tra le novità della scheda elettorale delle Elezioni 2018 che gli italiani si troveranno di fronte fra meno di una settimana alle urne, c’è il tagliando antifrode, introdotto dal Rosatellum. Vediamo nel dettaglio cos’è, come funziona e cosa dovrà fare l’elettore al seggio. Scopri come si vota con la nuova scheda elettorale Cos’è il tagliando antifrode All’interno della scheda elettorale che l’elettore riceverà ...

