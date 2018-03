Il meglio e il peggio del Mobile World Congress 2018

Kim Kardashian svela il meglio e il peggio di essere… Kim Kardashian! : Chi meglio di Kim Kardashian potrebbe dirti qual è la cosa migliore e qual è quella peggiore di essere Kim Kardashian? Ecco nel video cos’ha detto la star dei reality americani: [arc id=”78d4c986-9dc7-4291-931e-6222bc7f3264″] Kim Kardashian ha anche creato una “Kardashian ideale” togliendo quelli che secondo lei sono i difetti delle sorelle e mettendo tutti i loro pregi insieme: scopri qui come sarebbe la Kardashian ...

Toromania : si stava meglio quando si stava peggio : Certo, di rimonte incredibile a cui aggrapparsi per continuare a sperare nella qualificazione all'Europa League la storia dello sport ne è piena, finché non sarà la matematica a dire che questo ...

Elezioni 2018 - baci e stoccate : il meglio e il peggio della settimana - : Ultimi strilli di campagna elettorale prima del 4 marzo, con un nuovo giro di annunci, promesse e qualche immancabile gaffe. Ecco, in 4 minuti di video e musica, ciò che è successo in questi giorni - ...

Sandro Pertini - Vittorio Feltri : il meglio del peggio degli italiani : Udite. Hanno girato un film su Sandro Pertini, che in pochi ricorderanno davvero. Uscirà il 15 marzo e non so in quanti correranno a vederlo. Aspettiamo i dati. Intanto diciamo che quest'uomo non era ...

Elezioni - quando i dati piegano la realtà. Renzi vs Berlusconi : “L’Italia? Sta meglio” - “No - peggio”. E hanno ragione entrambi : Sia Renzi che Berlusconi rispondono alla domanda: “l’Italia oggi sta meglio o peggio di qualche anno fa?”. Il primo sostiene che la situazione sia migliorata dopo i governi di centrosinistra, affermando da Floris a DiMartedì: “sull’export adesso l’Italia va meglio della Germania e della Francia” e ancora “la produzione industriale in Italia sta andando meglio degli altri paesi europei”. Berlusconi sostiene invece al videoforum del Corriere che, ...

Sanremo 2018 - il meglio e il peggio secondo Martina Dell’Ombra. Baglioni come l’organismo madre alieno di Avatar - Ornella Vanoni favolosa : Il primo grande insegnamento che il Festival continua a darci anno dopo anno, è la regola matematica del “a furia di sentire qualcosa, quella cosa ti piace”. Ed infatti alla terza serata ti ritrovi a canticchiare tutti i ritornelli, anche quelli più imbarazzanti, e tutte le canzoni, anche quelle più immonde, iniziano a sembrati piacevoli. D’altra parte questa regola che a forza di ritrovarti qualcosa in televisione quella cosa finisce per ...

Elezioni 2018 - il meglio e il peggio della settimana - : Polemiche, promesse e propaganda: Sky TG24 con "Italia 18" racconta gli ultimi sette giorni di campagna elettorale - LO SPECIALE Elezioni

Sanremo 2018 - il meglio e il peggio secondo Silvia Truzzi : Virginia Raffaele e Fiorello magnifici - il Mago Forrest una delle pagine peggiori : Gli abiti dell’Ariston Michelle aveva cominciato bene con un nero lungo, scollato, che valorizzava la sua invidiabilissima forma. Poi non ne azzeccato quasi uno. Tra i più brutti i bicolor bianco/nero, quello con l’enorme strascico fucsia e quello fatto a fiore (in gara con quello indimenticato della Clerici nel 2010). E dire che, con quel fisico, per vestire lei ci vuole poco. Baglioni si è cambiato più frequentemente di una valletta: lo ...

Sanremo 2018 : il meglio e il peggio della terza serata : Abbandonate le sciocche gag «del secchio» e i monologhi fintamente aulici, Claudio Baglioni trova finalmente la sua cifra nella terza sera del 68esimo Festival della canzone italiana. Sin dalla intro, perfetta sulle note di Via. E fino alla fine, su quelle note poetiche e (in)dolenti di Una lunga storia d’amore cantata in coppia con Gino Paoli. Sì, è vero: questo Baglioni a Sanremo canta tanto. Ma, in fondo, cos’altro dovrebbe fare? ...

Ascolti Sanremo 2018 : seconda serata a 9 - 6 milioni (47 - 7%) - in share meglio del 2017 ma peggio del 2016 : Ascolti tv di mercoledì 7 febbraio 2018. Come è andata la seconda serata del 68° Festival di Sanremo? Ascolti tv di mercoledì 7 febbraio 2018: Festival di Sanremo, seconda serata e confronto con la prima La seconda puntata del 68° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, […] L'articolo Ascolti Sanremo 2018: seconda serata a 9,6 milioni (47,7%), in share meglio del 2017 ma peggio ...

Sanremo 2018 : il meglio e il peggio della seconda serata : Belli, bravi, eleganti, spontanei. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino conquistano definitivamente il 68esimo Festival di Sanremo durante la seconda serata del festival di Claudio Baglioni. Evidentemente più sciolti che all’esordio, i due co-conduttori appaiono sin da subito energici e frizzanti: si divertono di più, sorridono di più (soprattutto Favino, per Michelle il sorriso sappiamo è un marchio), e riescono a trasformare persino ...

Il meglio e il peggio della prima serata di Sanremo : Vabbè, è quasi troppo facile. La prima serata del Sanremone nazionale è tutta nel nome di Fiorello. Offusca il dittatore artistico, Claudio Baglioni, trascina il pubblico, risolve brillantemente la situazione con il contestatore di turno che ancora prima del fischio d'inizio si piazza sull'angolo dell'Ariston per protestare. Fiorello cantante, Fior...

Elezioni : tra annunci e gaffe - il meglio e il peggio della settimana - : Polemiche, promesse e propaganda: Sky TG24 con "Italia 18" racconta gli ultimi sette giorni di campagna elettorale condensati in quattro minuti di immagini, voci e musica, con un pizzico di ironia

Jovanotti - Fiorello e J-Ax : in tv il meglio del peggio come il calcio negli anni '90 : ... Classe di Ferro (con Jovanotti che 'ripudia' la sigla da lui scritta insieme a Cecchetto) o Tira e Molla fa sempre un certo effetto evocativo a chi ha 'tanta nostalgia degli anni '90 quando il mondo ...