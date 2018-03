Il generale Pappalardo contro la Boldrini | Mi ha offeso | la querelo

generale Pappalardo interrompe la Boldrini : 'Lei è in arresto' : Questa campagna elettorale è stata piena di colpi di scena ma anche di atti di violenza. Come abbiamo assistito nei giorni scorsi e nelle settimane passate diversi gruppi antifascisti e esponenti di alcuni ambienti anarchici hanno messo a ferro e fuoco alcune città italiane, come Napoli, Piacenza, Torino e Macerata per impedire i comizi di Casapound. La violenza politica degli antagonisti dei centri sociali ha portato anche ad alcune aggressioni ...