Il film consigliato di oggi | sabato 3 marzo | Gli ultimi saranno ultimi – Prima TV

Il film consigliato di oggi - venerdì 2 marzo : Fai bei sogni (prima visione assoluta) : Per gli amanti del genere drammatico, questa sera Rai 3 propone una prima visione assoluta italo-francese con il nostro Valerio Mastandrea. Fai bei sogni, questo il titolo della pellicola, è il film consigliato di oggi, venerdì 2 marzo, e racconta il percorso interiore del protagonista per superare il dolore causato dalla perdita della madre, avvenuta quando era solo un bambino. film consigliato: Fai bei sogni Fai bei sogni, film suggerito per ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 1 marzo : Gli abbracci spezzati : Se amate le pellicole drammatico/sentimentali dalla regia un pò “particolare”, allora il film consigliato per voi nella serata del primo giorno di marzo è Gli abbracci spezzati. Il regista in questione è lo spagnolo Pedro Almodovar e la protagonista della storia è la bellissima e bravissima Penelope Cruz. film da vedere: Gli abbracci spezzati Gli abbracci spezzati, pellicola spagnola del 2009 (titolo originale: Los abrazos rotos), è ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 28 febbraio : In her shoes – Se fossi lei : Che film vedere oggi, ultimo giorno del mese di febbraio? Il film consigliato per voi questo mercoledì sera è In her shoes-Se fossi lei, una carinissima commedia che parla del rapporto (non troppo facile!) tra due sorelle. Grandi differenze di carattere, abitudini e atteggiamenti completamente diversi, verso la vita e verso le persone, ma un profondo affetto che le unisce. film consigliato: In her shoes – Se fossi lei In her shoes-Se fossi ...

Il film consigliato di oggi - martedì 27 febbraio : La preda perfetta – A walk among the tombstones : Suspense e azione su Rete 4 con il film consigliato per la serata di martedì 27 febbraio: il bellissimo thriller La preda perfetta – A walk among the tombstones. Un ex poliziotto dal passato tormentato in una spietata caccia all’uomo fra i quartieri malfamati di New York e le lapidi di un cimitero. film da vedere: La preda perfetta – A walk among the tombstones La preda perfetta-A walk among the tombstones (2014), film ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 26 febbraio : La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Questa sera Rai 1 trasmetterà una prima tv che (soprattutto) i fan di Andrea Camilleri non si perderanno sicuramente! Il film consigliato per la serata di lunedì 26 febbraio si intitola La mossa del cavallo-C’era una volta Vigata, ed è tratto appunto dall’omonimo romanzo dell’amatissimo scrittore. Dopo il grande successo del commissario Montalbano, arriva l’ispettore Bovara, ...

Il film consigliato di oggi - domenica 25 febbraio : Big Fish – Le storie di una vita incredibile : C’era una volta un uomo che aveva vissuto mille fantastiche avventure e che coi suoi racconti stupiva chiunque lo ascoltasse. Tutti, tranne il figlio ormai cresciuto. Un giorno l’uomo si ammalò e suo figlio decise di ripercorrere le storie del padre per iniziare a conoscerlo davvero. Questo è Big Fish-Le storie di una vita incredibile, il film consigliato per la serata del 25 febbraio. Per chi adora le fiabe e per chi ama la ...

Il film consigliato di oggi - sabato 24 febbraio : Non c’è più religione : Buongiorno e buon sabato a tutti! Per una serata all’insegna del divertimento, vi proponiamo una bizzarra commedia italiana basata sui “conflitti” religiosi di due comunità di un’isola mediterranea. Il film consigliato per voi è Non c’è più religione, in prima tv su Rai 1, e avrà come tema principale l’organizzazione di un presepe vivente di Natale… alquanto variegato! film da vedere: Non c’è più ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 23 febbraio : Alaska : Se vi piacciono le storie d’amore “difficili” ambientate in uno scenario drammatico, e se ammirate il nostro grande Elio Germano, non perdetevi Alaska, film consigliato di stasera! In prima tv su Rai 3, la pellicola narra la tormentata relazione di due giovani soli al mondo, dal loro casuale incontro agli ostacoli che la vita gli riserva: perdita, sofferenza, violenza. film da vedere oggi: Alaska Alaska, il film consigliato di ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 22 febbraio : Taken – La vendetta : Azione e suspense questa sera, giovedì 22 febbraio, su Canale 5: il film consigliato per voi è Taken-La vendetta, secondo capitolo della trilogia, dopo Io vi troverò, con Liam Neeson. Stavolta l’ex agente della CIA Bryan Mills sarà impegnato a salvare non solo la figlia (rapita nel precedente film) ma anche la moglie. Tutti e tre saranno nel mirino della mafia albanese, che vuole vendicare l’uccisione di alcuni suoi uomini. film ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 21 febbraio : Inside Man : Se amate i thriller, non perdetevi Inside Man, il film consigliato per la prima serata di mercoledì 21 febbraio dalla nostra redazione. Dal regista Spike Lee, la pellicola racconta di un colpo in banca ideato nei minimi dettagli dall’intelligente capo di una banda, deciso a fare la “rapina perfetta”; il negoziatore che si occupa del caso capirà che sotto c’è ben altro che un semplice furto di soldi. film da vedere: ...

Il film consigliato di oggi - martedì 20 febbraio : Special Forces – Liberate l’ostaggio : Se vi piacciono le pellicole a sfondo bellico, il film consigliato per voi nella serata di martedì 20 febbraio è il francese Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Sei uomini delle forze Speciali francesi impegnati in Afghanistan nel salvataggio di due ostaggi in procinto di essere giustiziati da un gruppo di talebani. film consigliato: Special Forces – Liberate l’ostaggio Special Forces-Liberate ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 19 febbraio : L’amore bugiardo – Gone girl : Sospetti, paure, tradimenti ed una misteriosa sparizione (o omicidio?). Ecco il tema del film consigliato per stasera, lunedì 19 febbraio: L’amore bugiardo-Gone girl. Ispirata al quasi omonimo romanzo, la pellicola racconta di un matrimonio (in crisi) i cui più oscuri segreti verranno a galla dopo la scomparsa di lei, che giorno dopo giorno ha annotato in un diario i suoi pensieri sul marito, ora ritenuto responsabile della drammatica ...

Il film consigliato di oggi - domenica 18 febbraio : The forgotten : Vi piacciono le trame fitte di mistero in cui il protagonista ha anni di ricordi ma le persone intorno a lui gli fanno credere che si è costruito tutto nella sua testa? Allora il film consigliato per voi, nella serata del 18 febbraio, è The forgotten, thriller fantascientifico interpretato dalla magnifica Julianne Moore. film consigliato: The forgotten The forgotten, film suggerito per la vostra prima serata, andrà in onda su Rai 4 (can. 21) ...